НХЛ запретила Овечкину давать интервью в РФ: что это значит, в чем причина

НХЛ запретила Овечкину давать интервью в РФ: что это значит, в чем причина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила российскому нападающему и капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать эксклюзивные интервью в России во время летнего отдыха. С чем связано это решение, как отреагировали в Госдуме, в каком благотворительном матче сыграет спортсмен — в материале NEWS.ru.

Почему хоккеисту Овечкину запретили давать интервью в России

Летом этого года Овечкин не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это решение НХЛ связано с тем, что Лига снимает большой фильм о хоккеисте. Исключения были сделаны только для спонсоров Овечкина и формата пресс-конференций.

6 апреля форвард забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки.

«Спасибо, россияне! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали. Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам. Я счастлив за страну, за всех тренеров и игроков, которые помогали мне расти», — заявил Овечкин.

Александр Овечкин с семьей Фото: Nick Wass/ТАСС

11 апреля на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» состоялась торжественная церемония в честь рекорда россиянина. На мероприятии присутствовали мать хоккеиста Татьяна, жена Анастасия Шубская, а также их дети Сергей и Илья. Овечкину подарили Золотую клюшку как символ нового рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как в Госдуме отреагировали на запрет Овечкину давать интервью в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что не видит политических мотивов в решении НХЛ запретить Овечкину давать интервью в России. По его мнению, это может быть связано с деталями контракта.

«Официальная версия — НХЛ делает фильм про Овечкина, и режиссеры хотят некий эксклюзив. Если причина действительно в этом, я не вижу никаких сложностей. Так часто бывает, когда основным условием для актеров и участников фильма является конфиденциальность. Наверное, это обусловлено условиями контракта. Здесь не надо искать политическую составляющую. Овечкин — мировой бренд, легенда мирового хоккея», — сказал Свищев.

Запрет форварду давать интервью в России связан с выполнением контрактных обязательств в НХЛ, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Может быть, это и есть основная причина. Мы уже додумываем то, чего нет на самом деле. Наверное, это контрактные обязательства, а разрешение снимать фильм — это тоже контракт, наверняка денежный. У него могли бы быть такие же условия в России, и Овечкин не давал бы интервью в США», — сказала Журова.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что многие спортсмены не хотят общаться со СМИ во время летнего отдыха. Журова отметила, что Овечкин уже поговорил с российскими журналистами и никаких проблем с НХЛ не было.

Александр Овечкин Фото: Дмитрий Кирсанов/ТАСС

«Поэтому я отношусь к этому решению как к выполнению контрактных обязательств. Я не думаю, что в этом есть политическая подоплека. Насколько я понимаю, интервью нельзя давать никому, а не только россиянам. Если бы это можно было делать везде, кроме России, то это другое дело», — добавила Журова.

Где хоккеист Овечкин отдыхал с семьей

7 июня Овечкин улетел с семьей на летний отдых в Турцию. В соцсетях появлялись фотографии капитана «Вашингтон Кэпиталз» с бывшим футболистом сборной России Романом Павлюченко, хоккеистами Андреем Светлаковым, Николаем Прохоркиным, экс-игроком ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофеем Мозговым и рэпером T‑killah (Александр Тарасов).

12 июня в Сети появилось видео, как Овечкин спел гимн РФ вместе с другими спортсменами в турецком отеле. Форвард находился в компании олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова, футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина, хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Егора Яковлева и бывшего баскетболиста сборной России Виталия Фридзона.

8 июля агент Овечкина Глеб Чистяков заявил, что хоккеист вернулся из отпуска в Москву.

В каком благотворительном матче сыграет хоккеист Овечкин

Овечкин примет участие в благотворительном Матче года, в котором сыграют российские игроки НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Мероприятие состоится 13 июля в Москве на «ЦСКА-Арене». Матч покажет в прямом эфире Первый канал.

Александр Овечкин Фото: Александр Щербак/ТАСС

В составе команды звезд НХЛ помимо Овечкина сыграют Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Сергей Бобровский («Флорида»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Илья Ковальчук и многие другие.

На льду «ЦСКА-Арены» болельщики также увидят Александра Радулова («Локомотив»), Вадима Шипачева (минское «Динамо»), Никиту Нестерова (ЦСКА), Дамира Шарипзянова («Авангард»), Дмитрия Яшкина («Ак Барс») и Николая Голдобина («Спартак»). Все они представят команду звезд КХЛ.

9 июля Овечкин и остальные хоккеисты проведут открытую тренировку.

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