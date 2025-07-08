Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 14:32

НХЛ запретила Овечкину давать интервью в РФ: что это значит, в чем причина

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: capitals/Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила российскому нападающему и капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать эксклюзивные интервью в России во время летнего отдыха. С чем связано это решение, как отреагировали в Госдуме, в каком благотворительном матче сыграет спортсмен — в материале NEWS.ru.

Почему хоккеисту Овечкину запретили давать интервью в России

Летом этого года Овечкин не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это решение НХЛ связано с тем, что Лига снимает большой фильм о хоккеисте. Исключения были сделаны только для спонсоров Овечкина и формата пресс-конференций.

6 апреля форвард забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки.

«Спасибо, россияне! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали. Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам. Я счастлив за страну, за всех тренеров и игроков, которые помогали мне расти», — заявил Овечкин.

Александр Овечкин с семьей Александр Овечкин с семьей Фото: Nick Wass/ТАСС

11 апреля на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» состоялась торжественная церемония в честь рекорда россиянина. На мероприятии присутствовали мать хоккеиста Татьяна, жена Анастасия Шубская, а также их дети Сергей и Илья. Овечкину подарили Золотую клюшку как символ нового рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как в Госдуме отреагировали на запрет Овечкину давать интервью в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что не видит политических мотивов в решении НХЛ запретить Овечкину давать интервью в России. По его мнению, это может быть связано с деталями контракта.

«Официальная версия — НХЛ делает фильм про Овечкина, и режиссеры хотят некий эксклюзив. Если причина действительно в этом, я не вижу никаких сложностей. Так часто бывает, когда основным условием для актеров и участников фильма является конфиденциальность. Наверное, это обусловлено условиями контракта. Здесь не надо искать политическую составляющую. Овечкин — мировой бренд, легенда мирового хоккея», — сказал Свищев.

Запрет форварду давать интервью в России связан с выполнением контрактных обязательств в НХЛ, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Может быть, это и есть основная причина. Мы уже додумываем то, чего нет на самом деле. Наверное, это контрактные обязательства, а разрешение снимать фильм — это тоже контракт, наверняка денежный. У него могли бы быть такие же условия в России, и Овечкин не давал бы интервью в США», — сказала Журова.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что многие спортсмены не хотят общаться со СМИ во время летнего отдыха. Журова отметила, что Овечкин уже поговорил с российскими журналистами и никаких проблем с НХЛ не было.

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Дмитрий Кирсанов/ТАСС

«Поэтому я отношусь к этому решению как к выполнению контрактных обязательств. Я не думаю, что в этом есть политическая подоплека. Насколько я понимаю, интервью нельзя давать никому, а не только россиянам. Если бы это можно было делать везде, кроме России, то это другое дело», — добавила Журова.

Где хоккеист Овечкин отдыхал с семьей

7 июня Овечкин улетел с семьей на летний отдых в Турцию. В соцсетях появлялись фотографии капитана «Вашингтон Кэпиталз» с бывшим футболистом сборной России Романом Павлюченко, хоккеистами Андреем Светлаковым, Николаем Прохоркиным, экс-игроком ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофеем Мозговым и рэпером T‑killah (Александр Тарасов).

12 июня в Сети появилось видео, как Овечкин спел гимн РФ вместе с другими спортсменами в турецком отеле. Форвард находился в компании олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова, футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина, хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Егора Яковлева и бывшего баскетболиста сборной России Виталия Фридзона.

8 июля агент Овечкина Глеб Чистяков заявил, что хоккеист вернулся из отпуска в Москву.

В каком благотворительном матче сыграет хоккеист Овечкин

Овечкин примет участие в благотворительном Матче года, в котором сыграют российские игроки НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Мероприятие состоится 13 июля в Москве на «ЦСКА-Арене». Матч покажет в прямом эфире Первый канал.

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Александр Щербак/ТАСС

В составе команды звезд НХЛ помимо Овечкина сыграют Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Сергей Бобровский («Флорида»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Илья Ковальчук и многие другие.

На льду «ЦСКА-Арены» болельщики также увидят Александра Радулова («Локомотив»), Вадима Шипачева (минское «Динамо»), Никиту Нестерова (ЦСКА), Дамира Шарипзянова («Авангард»), Дмитрия Яшкина («Ак Барс») и Николая Голдобина («Спартак»). Все они представят команду звезд КХЛ.

9 июля Овечкин и остальные хоккеисты проведут открытую тренировку.

Читайте также:

Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов

«Весь футбол скорбит»: умер игрок «Ливерпуля» Жота, что сказал Роналду

Карпин разнес футболистов РПЛ за гигантские зарплаты: вот эти цифры

Александр Овечкин
хоккеисты
НХЛ
росийские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.