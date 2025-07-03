«Весь футбол скорбит»: игрок «Ливерпуля» Жота, что сказал Роналду

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе. Что известно о трагедии, чем запомнился футболист и как на сметь партнера по сборной Португалии отреагировал Криштиану Роналду — в материале NEWS.ru.

Что известно о смертельном ДТП с участием футболиста Жоты

Авария произошла 3 июля на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия в Испании. В машине Жота находился со своим 26-летним братом Андре Силвой — игроком испанского клуба «Пенафиел».

Причиной аварии стала лопнувшая шина на их автомобиле Lamborghini. Очевидцы рассказали, что футболисты ехали на огромной скорости, пытаясь обогнать другую машину. В этот момент покрышка взорвалась. Машина оказалась в кювете и загорелась. Оба футболиста скончались на месте. На кадрах с места ДТП видно, как рядом с трассой на траве разбросаны обломки автомобиля.

По информации CNN Portugal, Жота с братом отправлялся в Ливерпуль на предсезонную подготовку. Он должен был доехать до порта, чтобы потом сесть на паром до Великобритании. Форвард не мог воспользоваться самолетом из-за недавней операции на легких. Врачи не рекомендовали футболисту перелеты.

Место, где произошла авария Фото: Emilio Fraile/Global Look Press

Чем запомнился футболист Жота

Жота родился 4 декабря 1996 года в городе Масарелуш. Он начал заниматься футболом в молодежной академии «Гондомар». Затем игрок оказался в «Пасуш де Феррейра». Он является самым молодым футболистом, забивавшим за этот клуб в чемпионате Португалии. На тот момент игроку было 18 лет.

В 2016 году Жота подписал контракт с мадридским «Атлетико», но был отправлен в аренду в «Порту». В составе «драконов» форвард провел 38 матчей и забил девять голов. В 2017 году Жота перешел в английский «Вулверхэмптон Уондерерс». За «волков» он сыграл сыграл 131 матч и забил 44 гола.

В сентябре 2020 года Жота стал игроком «Ливерпуля». В составе мерсисайдцев он стал чемпионом и обладателем кубка Англии, а также двукратным обладателем кубка Английской лиги. Последний матч за «Ливерпуль» португалец сыграл 25 мая против лондонского «Кристал Пэлас». Всего за команду он провел 182 встречи и забил 65 голов.

В ноябре 2019 года Жота дебютировал за сборную Португалии. За национальную команду нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей. Жота дважды побеждал в Лиге Наций. В начале июня Португалия в серии пенальти одолела в решающем матче Испанию. В той встрече Жота появился на поле в овертайме.

Фанаты отдают дань памяти Диогу Жоте возле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле Фото: Li Ying/Global Look Press

Что известно о личной жизни Жоты

С 2013 года Жота встречался с Рутей Кардозо. Футболист познакомился с девушкой в возрасте 13 лет. У них трое детей, одному из которых недавно исполнился год.

Футболист официально женился на Руте только 22 июня, за десять дней до смерти. На торжественном мероприятии присутствовали игроки «Ливерпуля». Накануне роковой аварии Жота выкладывал фотографии и видео со свадьбы в своих социальных сетях с подписью «Я тот, кому повезло».

Что о смерти Жоты сказал Роналду

Смерть Жоты стала настоящим потрясением для всего мирового футбола. Свои соболезнования выразили «Реал», «Барселона», «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Спортинг», «Порту» и другие клубы. Матч женского чемпионата Европы между Португалией и Испанией начнется с минуты молчания в память о Жоте. Свои соболезнования выразил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Я глубоко опечален известием о трагической гибели Диогу Джоты и его брата Андре Силвы. В свои 28 Диогу сделал фантастическую карьеру, и впереди у него было ещё много замечательных лет, в то время как его брат Андре преуспевал в „Пенафиеле“. Их обоих будет очень не хватать всем, кто их знал, и мировому футбольному сообществу. От имени ФИФА и всей футбольной семьи в целом мои мысли с их семьёй и друзьями, а также со всеми в ФК „Ливерпуль“, ФК „Пенафиел“ и Португальской федерации футбола. Пусть они покоятся с миром», — сказал Инфантино.

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что убит горем из-за смерти Жоты и его брата Андре.

«Диогу был не только фантастическим игроком, но и отличным другом, любящим и заботливым мужем и отцом. Мы будем очень скучать по тебе! Все мои молитвы, мысли и силы с Рутей, их детьми, семьей, друзьями и всеми, кто их любил. Покойся с миром», — написал Клопп на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Криштиану Роналду и Диогу Жота Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Криштиану Роналду написал душераздирающий пост, в котором простился с Жотой и его братом.

«Только что мы были вместе в сборной, только что ты сыграл свадьбу. Выражаю свои соболезнования твоей жене и детям — я знаю, ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал он на своей странице в Instagram.

Экс-игрок «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru назвал смерть Жоты трагедией в футбольной семье.

«Очень жаль, когда молодые футболисты уходят из жизни. Его брат тоже погиб, поэтому вдвойне печальнее. У Жоты было много хороших матчей. Он играл на высоком уровне как в „Ливерпуле“, так и в сборной. Это трагедия в большой футбольной семье, не только португальской», — сказал Булыкин.

Фанаты «Ливерпуля» возлагают цветы, шарфы и другую атрибутику у стадиона «Энфилд». Память Жоты почтут и на Уимблдоне. Теннисистам разрешат выйти на матчи в черных траурных повязках, хотя исторически на турнире играют только в белой одежде.

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