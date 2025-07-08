Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов

Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов

Российский футболист Федор Смолов извинился за драку в московском кафе, которая произошла в конце мая. Спортсмен заявил, что его шантажировали. По словам футболиста, неизвестные угрожали слить видео потасовки в Сеть. В какие еще скандалы попадал Смолов — в материале NEWS.ru.

Как футболиста Смолова обманули при покупке элитной квартиры

В 2017 году Смолов купил почти за 200 млн рублей квартиру площадью 194,5 кв. м в элитном московском жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Недвижимость находилась в залоге у банка, но продавец обещал снять обременение. Футболист приобрел жилье у экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева.

Форвард заявлял, что из-за сильной занятости и постоянных командировок вопросом покупки и оформления необходимых документов на квартиру занимался его отец Михаил. Смолов-старший заключил договор с соинвестором строительства, который контролировали структуры Самиева. Футболист оплатил полную стоимость жилья, однако в течение двух месяцев обременение с недвижимости не было снято. Смолов обратился в правоохранительные органы.

Самиев полностью компенсировал ущерб в размере 200 млн рублей. Договор купли-продажи был расторгнут.

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Как форвард Смолов матерился в прямом эфире

В апреле 2018 года Смолов не сдержал эмоций и нецензурно выругался на камеру в адрес освистывавших его болельщиков во время замены в матче против «Анжи». Инцидент произошел на 85-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Краснодара». Позднее нападающий извинился за мат.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил не дисквалифицировать Смолова, но за неспортивное поведение форварда оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Какую ошибку допустил нападающий Смолов во время чемпионата мира по футболу 2018 года

В четвертьфинале чемпионата мира — 2018 Россия уступила Хорватии в серии пенальти. Смолов решил исполнить удар «паненкой» и не забил. После матча он долго не уходил с поля. Футболист был подавлен и сидел со слезами на глазах в центральном круге поля. После игры Смолов извинился за неудачный пенальти.

«К сожалению, это произошло со мной, но я совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти», — сказал футболист.

Российские болельщики начали оскорблять Смолова в соцсетях. Его удар «паненкой» стал мемом. В 2023-м Смолов, вспоминая тот эпизод, снова извинился перед фанатами и заявил, что при исполнении удара у него тряслись колени.

«Извиняюсь перед болельщиками, которые держат на меня злобу и считают, что я виноват в том, что мы не вышли в полуфинал. В свое оправдание могу сказать, что это не была попытка выпендриться и показать, что я такой классный, сижу на замене и бью пенальти „паненкой“. У меня действительно тряслись коленки, я не знал, куда пробить. Почему-то в тот момент пришло такое решение», — сказал Смолов.

Футболист отметил, что после незабитого одиннадцатиметрового стал сильнее.

«В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана, его интервью после завершения карьеры, когда он сказал, что несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, но очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что такая ситуация произошла со мной, благодаря этому я смог стать сильнее», — говорил Смолов.

Федор Смолов после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными командами России и Хорватии Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как футболист Смолов разбил BMW за 9 млн рублей

В ночь на 1 августа 2018 года Смолов попал в ДТП на Ставропольской улице в Краснодаре. Автомобиль BMW M5 First Edition принадлежал девушке нападающего, однако в момент столкновения за рулем машины находился сам футболист. Автомобиль врезался в металлическое ограждение, никто не пострадал.

BMW M5 First Edition — очень редкий автомобиль. Всего было выпущено 400 таких иномарок, а в Россию привезли 20. Стоимость машины составляла от 9 млн рублей, а мощность — 600 лошадиных сил. Другого такого автомобиля в Краснодаре не было. Смолов купил BMW M5 First Edition за несколько месяцев до аварии.

Какой штраф не оплатил футболист Смолов

В 2024 году Смолов в течение 60 дней не оплачивал штраф в размере трех тысяч рублей. Нападающего наказали за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. Московский суд взыскал с футболиста шесть тысяч рублей за неуплату штрафа.

Что известно о драке с участием Смолова в «Кофемании»

В ночь на 28 мая Смолов подрался с двумя посетителями заведения «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. Причиной конфликта, по данным Telegram-канала Baza, стали оскорбления в адрес спортсмена. Футболист находился в заведении вместе с друзьями. Они отмечали победу «Краснодара» в РПЛ.

Пострадавшие от рук Смолова написали заявление в полицию.

После драки Смолову неизвестные предложили заплатить миллион рублей, чтобы соответствующее видео не попало в Сеть. Когда футболист согласился, с него потребовали 3 млн, сообщает Baza. Видео появилось в интернете 5 июля.

6 июля Смолов записал видеоролик на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он признал вину и извинился за драку.

«Я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. <…> Только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань», — сказал футболист.

Федор Смолов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

После конфликта в «Кофемании» Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. По информации «Спорт-Экспресса», вымогателям может грозить уголовное дело.

«Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше, и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий», — написала супруга футболиста Карина Истомина в Telegram-канале.

По итогам проверки столичная полиция отказалась возбуждать уголовное дело в связи с истечением установленных сроков рассмотрения материалов, а также невозможностью оперативно собрать доказательства и установить все обстоятельства конфликта.

Инцидент со Смоловым произошел в том же кафе, где в октябре 2018 года устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Первый был приговорен к году и шести месяцам лишения свободы, второй — к году и пяти месяцам. Футболисты вышли из тюрьмы по УДО 17 сентября 2019 года.

Кто мог шантажировать футболиста Смолова после драки в кафе

Связаться со Смоловым после драки в «Кофемании» могли как злоумышленники, требовавшие деньги за неразглашение информации, так и представители потерпевших, в том числе юристы, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, если это были не связанные с потерпевшими лица, то налицо факт вымогательства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Первый вариант — с ним связывались люди, которые не имеют никакого отношения к потерпевшим, но каким-то образом узнали об инциденте, получили доступ к видео и связывались со Смоловым. Они потребовали от него денежные средства в обмен на обещание не распространять компрометирующую информацию. Если эти лица действительно не были связаны с потерпевшими, незаконно получили видео и требовали деньги, налицо прямой состав вымогательства», — сказал Жорин.

По его словам, существует и второй вариант: те, кто связывался со Смоловым, имели отношение к потерпевшим.

«Это могли быть юристы или иные уполномоченные представители, которые вели переговоры от имени пострадавших, например, о возмещении морального вреда, вреда здоровью и так далее», — сказал Жорин.

По мнению адвоката, если со Смоловым связались представители потерпевших, то говорить о составе вымогательства преждевременно. Жорин отметил, что правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ситуации. Адвокат подчеркнул, что полиции удастся установить личности этих людей.

По словам Жорина, Смолова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, если потерпевшие обжалуют постановление об отказе в возбуждении дела.

«Здесь зависит от пострадавших. Если они заявляют, что не имеют претензий, и на данный момент было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое никто не обжалует, особенно потерпевшие, то никакой уголовной ответственности для Смолова не наступит», — заявил адвокат.

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