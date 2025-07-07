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07 июля 2025 в 16:01

Адвокат раскрыл, удастся ли установить личности шантажистов Смолова

Адвокат Жорин: полиция установит людей, которые могли шантажировать Смолова

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиции удастся установить личности людей, которые могли шантажировать футболиста Федора Смолова из-за видео драки в кафе «Кофемания», заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он не исключил, что правоохранительным органам уже удалось это сделать, но пока это не афишируется.

Легко ли установить этих людей? Думаю, да, никаких проблем. Это технически несложно. Более того, возможно, эти люди уже установлены, возможно, они даже дают объяснения. Просто это пока не афишируется — ни правоохранителями, ни самими участниками, — сказал Жорин.

Ранее Смолов оказался в центре скандала после драки в московском кафе «Кофемания» на Большой Никитской. На следующий день после расторжения контракта с «Краснодаром» футболист вступил в конфликт с двумя посетителями, которые, предположительно, задели его комментариями о карьере. В результате потасовки пострадали оба оппонента.

Позднее Смолов подал заявление в полицию, обвинив неизвестных в вымогательстве 20 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сам футболист подтвердил факт обращения в правоохранительные органы и извинился за драку.

Федор Смолов
Сергей Жорин
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шантажист
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