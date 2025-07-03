Карпин разнес футболистов РПЛ за гигантские зарплаты: вот эти цифры

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что зарплаты футболистов в РПЛ завышены минимум в два раза. Сколько получают звездные игроки лиги — в материале NEWS.ru.

Что сказал тренер сборной России Карпин о зарплатах футболистов в РПЛ

Карпин заявил, что российские топ-клубы получают значительные суммы от госкомпаний. Но это не значит, что без них команды прекратят существование. По мнению тренера, если госбанки или госкорпорации решат урезать инвестиции, это оздоровит рынок. Карпин заявил, что на данный момент зарплаты футболистов в России завышены как минимум наполовину.

«Рынок станет реальным. Ни у кого не будет завышенных зарплат. <…> На сегодняшний день в среднем зарплаты футболистов в России завышены на 50% минимум», — заявил Карпин.

Сколько тратят топ-клубы РПЛ на зарплаты футболистам

По данным портала Capology (ведет подсчет зарплат игроков в ведущих европейских чемпионатах и в некоторых других лигах, включая РПЛ), футболисты чемпионата России по итогам сезона-2024/25 суммарно заработали €271,43 млн (2,855 млрд рублей). Больше всех на зарплаты тратит петербургский «Зенит» — €46,98 млн (4,2 млрд рублей). Эта сумма не учитывает бонусных выплат.

На команду Сергея Семака приходится 17,3% (более 1/6) от всего зарплатного фонда РПЛ. В среднем ежемесячные расходы в клубе составляют €150,6 тысячи на футболиста (15 млн рублей). Второе место по рейтингу зарплат занимает московский «Спартак» — €29,04 млн (3 млрд рублей).

На третьей строчке расположилось столичное «Динамо» (€23,67 млн, или 2,48 млрд рублей). Следом идут действующий чемпион России «Краснодар» (€22,92 млн, или 2,4 млрд рублей), ЦСКА (€21,24 млн, или 2,22 млрд рублей) и московский «Локомотив» (€18,67 млн, или 1,96 млрд рублей).

Вильмар Барриос Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Кто является самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ

По данным Capology, больше всех в «Зените» и в РПЛ получает колумбийский полузащитник Вильмар Барриос — €5 млн в год (460 млн рублей). В первой пятерке расположились двое бразильских игроков петербургской команды — Луис Энрике (€4 млн в год, или 362 млн рублей), Вендел (€2,5 млн в год, или 230 млн рублей) и Дуглас Сантос (€2,5 млн в год, или 230 млн рублей).

В первой тройке рейтинга самой высокой зарплаты среди игроков РПЛ находится лучший игрок прошлого сезона Джон Кордоба. По данным Capology, 31-летний нападающий «Краснодара», как и Энрике, получает €4 млн в год (362 млн рублей). В первой пятерке также находится полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, получающий €2,4 млн в год (220,8 млн рублей).

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев является самым высокооплачиваемым футболистом команды. Он получает €1,7 млн в год (156,4 млн рублей). Зарплата нападающего Артема Дзюбы в тольяттинском «Акроне» составляет около 1,5 млн рублей в месяц.

Как в РФС отреагировали на слова Карпина о высоких зарплатах игроков РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что согласен со словами Карпина о завышенных зарплатах игроков в РПЛ.

«Это абсолютно ясно и понятно. Другое дело, что без больших зарплат к нам не поедут бразильцы и латиноамериканцы», — заявил Колосков.

Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При этом почетный президент РФС отметил, что необходимо сохранить вклад госкомпаний в развитие футбола и спорта в России, поскольку на их деньги строят большое количество спортивных сооружений и проводят массовые соревнования. Колосков предложил сократить до минимума средства, выделяемые из региональных бюджетов.

«Я бы не стал торопиться с выводами относительно сокращения доли финансирования госкомпаний и подумал о том, на чем можно зарабатывать деньги. Ведь без них вообще не будет профессионального спорта», — добавил Колосков.

Как футбольный агент прокомментировал слова Карпина о высоких зарплатах игроков РПЛ

У каждого клуба РПЛ есть свои возможности, от которых зависит размер зарплаты футболистов, заявил NEWS.ru агент Алексей Сафонов. По его словам, обычно команды платят столько, сколько игрок заслуживает.

«Я не думаю, что зарплаты футболистов в России сильно завышены. Просто многим набило оскомину, что „Газпром“ платит большие деньги. Одно дело — заработки лиги на телеправах, продаже пива на стадионах, но РПЛ зарабатывает меньше европейских топ-лиг», — высказал мнение Сафонов.

Кто виноват в высоких зарплатах футболистов РПЛ

Зарплаты футболистов в России завышены в два раза, но цены диктует мировой рынок, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

«Я не знаю, сколько в свое время получал Карпин. Вероятно, тоже немаленькие деньги. Может быть, он сравнивает со своими? Все футболисты получают большие, даже очень большие деньги. Футбол — самый популярный и дорогой вид спорта в России. Неоспоримый факт, что зарплаты завышены в два раза. Мы давно говорим об этом. Суммы безумные. Многие люди даже не видели таких денег, но цены диктует рынок», — сказал Свищев.

Он отметил, что приезжающие в РПЛ футболисты ориентируются на международный рынок зарплат. По словам Свищева, некоторые арабские клубы платят игрокам $40 млн за несколько лет.

«Было много разговоров о потолке зарплат. Приезжающие к нам футболисты в первую очередь ориентируются на международный рынок. Я думаю, в этом причина. Уезжающие за границу российские футболисты тоже получают достаточно большие гонорары», — добавил Свищев.

Как можно урезать зарплаты футболистам в РПЛ

Сократить зарплаты футболистам в России можно только на законодательном уровне. При этом непонятно, на какой стандарт по оплате труда игрока нужно ориентироваться, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он подчеркнул, что футболисты, как и звезды шоу-бизнеса, живут вне всяких регулирований.

«Сейчас спорт перешел в разряд шоу-бизнеса, правила меняются под телевизионные и рекламные форматы, чтобы это было зрелищно и смотрибельно. Но тогда неясно, какой стандарт, на что хотят ориентироваться при выплате футболистам заработной платы. Для госкомпаний и госкорпораций вклад в спорт важен с точки зрения имиджа. Я не думаю, что в плане футболистов возможны ограничения. Пошумят, и все», — сказал Беляев.

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