«Это просто позор»: кто убивает «Спартак», как спасти народную команду

Московский «Спартак» выдал худший старт сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2011 года. Команда Деяна Станковича набрала всего четыре очка и находится на 11-м месте в турнирной таблице. Почему «Спартак» плохо начал сезон, кто «убивает» команду и как ее спасти — в материале NEWS.ru.

Какие результаты показывает «Спартак» в этом сезоне

Станкович проводит второй сезон в «Спартаке». В первой половине прошлого чемпионата красно-белые претендовали на чемпионство, выдав серию из шести побед подряд. Однако ситуация изменилась после зимнего перерыва.

«Спартак» подписал несколько иностранных футболистов. Нападающий Ливай Гарсия перешел из греческого клуба АЕК за €18,7 млн (более 1,66 млрд рублей). Состав «Спартака» также пополнил аргентинский полузащитник «Ривер Плейта» Пабло Солари. По информации ESPN, сумма трансфера составила €11,5 млн (более 1,02 млрд рублей). Дорогостоящие приобретения не помогли команде стать чемпионом. «Спартак» не попал в призовую тройку, завершив чемпионат на четвертом месте. В последний раз красно-белые выигрывали чемпионат в 2017 году под руководством итальянца Массимо Карреры.

По ходу текущего сезона «Спартак» приобрел у турецкого «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша. Он стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. «Спартак» заплатил за него €20 млн (более 1,8 млрд рублей), еще €5 млн (466,7 млн рублей) предусмотрены в качестве бонусов. В двух матчах бразилец не отметился результативными действиями.

В четырех матчах «Спартак» одержал всего одну победу — над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0. Команда уступила дома калининградской «Балтике» (0:3) и в гостях «Локомотиву» (2:4). Еще в одном матче красно-белые сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1). «Спартак» повторил антирекорд по пропущенным голам, установленный в 2004 году. После четырех туров соперники забили в ворота москвичей восемь голов.

Игроки «Спартака» после матча второго тура Кубка России по футболу «Путь РПЛ» Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Во время матчей Станкович активно жестикулирует на бровке и предъявляет претензии к судьям. После поражения от «Балтики» тренер заявил, что беспокоится о своем здоровье. Позднее он пояснил свои слова.

«Почему я так сказал? Потому что каждую неделю борюсь с ветряными мельницами. Я сказал это нарочно… Я в полном порядке, это было провокационное заявление, но я не могу терять концентрацию из-за вещей, на которые не могу повлиять», — сказал Станкович.

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Масалитин: клубу нужно выработать единую систему, как в «Аяксе» и «Барселоне»

Я вижу проблемы во всех линиях. У нападающих слабая реализация моментов. Средняя линия очень много играет в атаку, но не отрабатывает сзади. Защитники портачат, Александр Максименко (вратарь «Спартака». — NEWS.ru) не выручает. Складываем все вместе, и получается пока невразумительный результат.

Нужно быть внутри команды, чтобы знать, как Станкович влияет на игроков и мотивирует их. Если судить по результатам, жестам и постоянным претензиям, видимо, он поплыл. Ему трудно управлять своими эмоциями, и это передается команде. Когда «Спартак» тренировал Константин Бесков, он разработал свою систему подготовки, по которой работал дубль. У основы и дублирующего состава было одно и то же видение футбола. Поэтому в момент перехода в главную команду футболисты были готовы. «Спартаку» надо выработать систему, по которой клуб хочет играть, под нее подбирать игроков, перестраивать молодежный и юношеский футбол.

Станкович пришел со своим видением футбола и системой, но она не сработала. Под нее были куплены дорогостоящие игроки, которые пока ничем не помогают. Они не проявляют себя как лидеры.

Сейчас придет другой тренер. Это будет иностранец или российский специалист со своим видением футбола. Тогда куда девать этих игроков? Для начала надо выработать систему, как в «Аяксе» или «Барселоне». Здорово работает португальское трио — «Спортинг», «Бенфика» и «Порту». У них своя система развития игроков, и им легче найти тренера, который ее знает. Что происходит в «Спартаке», вообще не поймешь: первый пришел играть в одну систему, второй — в другую. Модель игры меняется. Футболисты порой не знают, как в нее играть, не говоря уже о талантливой молодежи, которой мало в «Спартаке».

Игроки «Спартака» и Игорь Дмитриев на первом плане Фото: Александр Ступников/РИА Новости

Я всегда за российских футболистов и тренеров. Если они есть и дадут развитие клубу, я буду только за. Если таких нет, значит, нужно пригласить иностранного специалиста, который даст толчок развитию «Спартака» и нашего футбола. Нельзя звать в клуб каких-то гастарбайтеров, которые не поймут, куда попали, срубят денег и поедут дальше. Затем они опять сюда прутся.

Где Каррера, который выиграл чемпионат со «Спартаком»? Он достиг чего-то в Европе? Нет. Где Гильермо Абаскаль, Доменико Тедеско? Последний хоть со сборной Бельгии поработал, но провалился и нигде не востребован. Сюда все рвутся и хотят на халяву срубить денег. Если приглашать иностранных тренеров, то только топовых, которые придадут импульс развитию клуба.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко: у клуба две проблемы — спортивный директор и главный тренер

В «Спартаке» две основные проблемы — спортивный директор Фрэнсис Кахигао и Станкович. Я думаю, что в случае их «устранения» дело должно пойти повеселее, потому что в клубе есть неплохие игроки. Один не может собрать из них единый боевой механизм, a второй по какой-то схеме, известной только ему, покупает игроков. Думаю, он больше преследует личные, нежели клубные интересы.

Я понятия не имею, должен ли «Спартак» тренировать русский или иностранный специалист. В администрации клуба человек 50 должны заниматься этим вопросом — те, кто за это получает зарплату. Думаю, это их проблема. У российских тренеров сейчас получается лучше. Мы видим, что в основном побеждают и лидируют команды, у которых тренеры — наши соотечественники. Мне кажется, что у «Спартака» уже лет 20 вектор на иностранцев. Они ищут счастье только в зарубежных специалистах, но пока его не находят.

Деян Станкович, Ненад Сакич, Ненад Джорджевич и Винченцо Сассо Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press

Надо ли спасать «Спартак»? Зачем? Если задача на сезон — попасть в пятерку, то с таким составом даже без тренера или со Станковичем ее можно решить. Если руководство хочет что-то выигрывать, тогда надо не спасать, а оказывать помощь. Футболисты собраны неправильно. Почти каждый матч Станкович психует на бровке. Считаю, он ведет себя как психопат и расшатывает психику игроков, что влияет на их ментальное состояние.

Тренер Валерий Непомнящий: футболисты «Спартака» неуравновешенны из-за Станковича

Сегодня «Спартак» укомплектован не хуже тех команд, которые претендуют на чемпионство. Я имею в виду «Краснодар», ЦСКА и «Зенит». У «Спартака» вполне боеспособный состав. Качество игры временами присутствует. Другое дело, что с эмоциональной, психологической точки зрения команда очень неуравновешенная, как и, вероятно, руководители клуба. Хотим мы этого или нет, но на подсознательном уровне игроки всегда чувствуют состояние тренера. Когда он уверен в себе, команда играет здорово. Как только он начинает дергаться, все передается футболистам.

У «Спартака» самая быстрая атака, но есть проблемы в обороне. Нужно рассматривать не только игру защитников, но и всей команды. У «Зенита» тоже много атакующих игроков, но мало умеющих защищаться. Нет баланса между атакой и обороной. Плюс обстановка вокруг команды. Болельщики, журналисты, возможно, руководство нагнетают обстановку из-за плохих результатов. Нет панциря, кольчуги, чтобы кто-то смог защитить и успокоить игроков. В футболе нельзя быть совсем спокойным, нужны эмоции. Но когда они перехлестывают у команды, игра не получается.

Как фанаты «Спартака» отреагировали на поражения команды

12 августа после поражения от махачкалинского «Динамо» в Кубке России фанаты красно-белых призвали футболистов снять майки. Некоторые нецензурно высказывались в адрес игроков. После поражений в матчах против «Локомотива» и «Динамо» болельщики оставляли гневные комментарии в Telegram-канале «Спартака».

«Это просто позор. Даже комментировать не вижу смысла, нам поможет только чудо», — написал один из фанатов.

Другой болельщик заявил, что следует дать шанс российским игрокам красно-белых проявить себя на поле.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Нужно убирать Гарсию, Бабича, Дуарте, Угальде, которые сидят на большой зарплате, и давать русским парням шанс», — отметил он.

Еще один поклонник команды призвал Станковича подать в отставку.

«Переходы — сплошное фиаско. Команда демонстрирует безынициативную игру, полное отсутствие тактики и динамики. При всем уважении к Станковичу, ему следует покинуть пост — все приобретения игроков оказались неудачными, как и сама игра. Это просто постыдное зрелище», — заявил он.

Один из болельщиков «Спартака» назвал защиту дырявой, проходным двором и позором великой команды.

«Я, конечно, все понимаю, но когда-нибудь наш клуб будет нас радовать, а не разочаровывать? Это просто ужас какой-то, с такой игрой и с такими результатами. Станковичу придется сказать до свидания!» — написал фанат.

