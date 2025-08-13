Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-президент «Спартака» назвал тренера Станковича психопатом

Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал тренера Станковича психопатом

Андрей Червиченко Андрей Червиченко Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович каждый матч нервно ведет себя на бровке и тем самым расшатывает моральное состояние футболистов, заявил NEWS.ru экс-президент столичного клуба Андрей Червиченко. По его мнению, сербский специалист выглядит как психопат.

Надо ли спасать «Спартак»? А чего его спасать? Если задача на сезон попасть в пятерку, с таким составом даже без тренера или даже со Станковичем ее можно решить. Если руководство что-то хочет выигрывать, тогда, наверное, да, но не спасать, помощь оказывать точно надо. Футболисты правильно не собраны. Почти каждый матч Станкович психует на бровке. Он ведет себя как психопат и расшатывает психику игроков. Это влияет на их ментальное состояние, — сказал Червиченко.

Ранее экс-президент «Спартака» назвал Станковича и спортивного директора Фрэнсиса Кахигао двумя главными проблемами клуба. По его мнению, нервозность сербского специалиста передается всем игрокам. Червиченко считает, что при устранении этих двух проблем дела у «Спартака» пойдут лучше. Он также считает, что Кахигао покупает футболистов по схеме, известной только ему.

