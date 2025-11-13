Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 04:20

Россиянам объяснили, как взять ипотеку без постоянной регистрации

Депутат Чаплин: ипотеку можно оформить с временной регистрацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут оформить ипотеку с временной регистрацией, но срок ее действия должен покрывать как минимум период оформления сделки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, некоторые кредитные организации выдвигают требования о наличии временной прописки сроком не менее шести месяцев.

Большинство российских банков при оформлении ипотеки требуют, чтобы у заемщика была постоянная или временная регистрация в том субъекте РФ, где находится покупаемая недвижимость. В некоторых случаях допускается временная регистрация, срок действия которой должен покрывать как минимум период оформления сделки и регистрации права собственности. Например, в некоторых банках требуется, чтобы временная регистрация была сроком не менее шести месяцев, — пояснил Чаплин.

Парламентарий добавил, что получить временную регистрацию можно в территориальном отделении Министерства внутренних дел или через многофункциональные центры. По словам депутата, срок ее оформления обычно составляет до 10 дней.

Получить временную регистрацию можно в территориальном отделении МВД или через МФЦ, срок оформления обычно составляет от трех до 10 дней. Также, если вы не можете предоставить регистрацию для ипотеки, вы можете «усилить» свою заявку для банка другими способами. Увеличьте первоначальный взнос или привлеките созаемщика с подтвержденной платежеспособностью, — резюмировал Чаплин.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что пустующие квартиры можно сдавать в соцнаем нуждающимся семьям. По его словам, инициатива заключается в том, чтобы застройщики передавали государству нераспроданное жилье по фиксированным ценам или заключали долгосрочные договоры аренды с возможностью последующего выкупа.

ипотеки
банки
россияне
Никита Чаплин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подковерные доклады»: Лавров назвал причину срыва саммита в Будапеште
В российском регионе раздался сигнал тревоги
Еще один аэропорт юга России закрылся
Шойгу рассказал, какой курс взяла новая премьер Японии
Полиция Бразилии готовится арестовать Канье Уэста на концерте
Сийярто призвал остановить спонсирование Киева из-за коррупции
ВСУ ликвидировали прикованного к пулемету сослуживца
Конгресс США одобрил финансирование правительства
Общественники обратились в Минпросвещения после взрыва в Красногорске
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 ноября
Росавиация сообщила о приостановке работы одного южного аэропорта
В Госдуме предложили на законодательном уровне запретить короткие видео
США признали исчерпание санкционных возможностей против России
Вильфанд раскрыл, где в России уже выпал снег
Стубб заявил, что Евросоюз возобновит отношения с Россией
Тишковец оценил теорию управления погодой Пентагоном
Россиянам объяснили, как взять ипотеку без постоянной регистрации
В МИД РФ озвучили мнение по поводу выхода Украины из переговоров с Россией
ВС РФ раскрыли детали уничтожения немецкой САУ
Назван важный фактор для успешных онлайн-переговоров
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.