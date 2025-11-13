Россиянам объяснили, как взять ипотеку без постоянной регистрации Депутат Чаплин: ипотеку можно оформить с временной регистрацией

Россияне могут оформить ипотеку с временной регистрацией, но срок ее действия должен покрывать как минимум период оформления сделки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, некоторые кредитные организации выдвигают требования о наличии временной прописки сроком не менее шести месяцев.

Большинство российских банков при оформлении ипотеки требуют, чтобы у заемщика была постоянная или временная регистрация в том субъекте РФ, где находится покупаемая недвижимость. В некоторых случаях допускается временная регистрация, срок действия которой должен покрывать как минимум период оформления сделки и регистрации права собственности. Например, в некоторых банках требуется, чтобы временная регистрация была сроком не менее шести месяцев, — пояснил Чаплин.

Парламентарий добавил, что получить временную регистрацию можно в территориальном отделении Министерства внутренних дел или через многофункциональные центры. По словам депутата, срок ее оформления обычно составляет до 10 дней.

Получить временную регистрацию можно в территориальном отделении МВД или через МФЦ, срок оформления обычно составляет от трех до 10 дней. Также, если вы не можете предоставить регистрацию для ипотеки, вы можете «усилить» свою заявку для банка другими способами. Увеличьте первоначальный взнос или привлеките созаемщика с подтвержденной платежеспособностью, — резюмировал Чаплин.

