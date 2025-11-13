Российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале призвал президента Сербии Александра Вучича определиться с геополитикой своей страны относительно России. По его словам, дружить с Москвой и стремиться в Евросоюз одновременно теперь невозможно.

Эксперт добавил, что в случае конфликта Евросоюза и России, Сербия в любом случае будет юридически вынуждена выступить против Москвы. Белград и без того уже фактически выступает против России, увеличивая поставки боеприпасов ЕС, подчеркнул он. Коц констатировал, что в текущей ситуации пора «либо крестик снять, либо трусы надеть».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Александром Юнашевым выразил мнение, что Вучич прав, когда говорит, что Европа готовится к войне с Россией. Он пояснил, что увеличение военных бюджетов стран ЕС оборачивается не только перенапряжением их экономики, но и ведет к более тяжелым последствиям. До этого в Еврокомиссии подтвердили, что для вступления Сербии в ЕС Белград должен присоединиться к антироссийским санкциям.

Тем временем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом. Он указал: в ЕС считали, что конфронтация с Россией прибавит им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.