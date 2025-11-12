Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:22

«Провоцировал всех»: тренер назвал фатальную ошибку Станковича в «Спартаке»

Тренер Непомнящий: Станкович не справился с серьезным давлением в «Спартаке»

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Сербский специалист Деян Станкович не справился с давлением на посту наставника «Спартака», заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий. По его мнению, своим поведением Станкович настроил всех против себя.

Я бы не сказал, что ему что-то не хватило в тренерском плане. «Спартак» был самим собой, оставался непредсказуемым. Мне кажется, он не справился с давлением, которое всегда есть в «Спартаке» со всех сторон. Станкович не очень правильно реагировал, хамил журналистам и судьям. Эмоциональность вредила ему. Он провоцировал всех. Станкович не справился с пониманием ситуации, в которой оказался. Он говорил, что работает в великом клубе, но как именно это нужно делать — не понял, — считает Непомнящий.

По его мнению, из-за излишних эмоций Станкович импульсивно нащупывал структуру игры и состав. По этой причине у тренера не всегда были логичные решения.

Когда команда играла, блистала, он начинал ломать. По составу «Спартак» должен быть в тройке, — добавил Непомнящий.

Станкович ранее покинул должность главного тренера «Спартака». На данный момент клуб идет на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство и игроки «Спартака» поблагодарили Станковича за проделанную работу.

ФК Спартак
РПЛ
футболисты
тренеры
Кирилл Николаев
К. Николаев
