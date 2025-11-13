Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 03:20

Названо главное отличие элитных коттеджных ЖК от обычных

Эксперт Радыш: элитные коттеджные ЖК отличаются от обычных безопасностью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Элитные коттеджные жилые комплексы выделяются повышенным уровнем безопасности по сравнению с обычными, заявила NEWS.ru эксперт по недвижимости Алана Радыш. Кроме того, по ее словам, часто поселковая инфраструктура престижных ЖК полностью автономна.

Элитные жилые комплексы различаются не только архитектурой и локацией, но и философией обслуживания. В городском премиальном ЖК комфорт строится по принципу отеля, где все под рукой, а сервис организован по стандартам пятизвездочного уровня. Безопасность поддерживается на высоком и многоуровневом контроле — КПП, видеонаблюдение и патрулирование. Въезд и доступ посторонних строго регулируются. В загородных поселках акценты другие: простор, автономия, контакт с природой и индивидуальный подход, — пояснила Радыш.

Она подчеркнула, что ключевым преимуществом жизни в коттедже является наличие собственного пространства. По мнению Радыш, владельцы могут самостоятельно решать, каким будет их дом и прилегающая территория: с садом, террасой или бассейном. Эксперт также отметила, что отсутствие соседей обеспечивает тишину и уединение.

Сервис в элитных комплексах строится по принципу «невидимого присутствия». Персонал не находится все время перед глазами, а появляется по вызову — от клининга и ухода за садом до помощи в проведении праздника. Управляющая компания отвечает за порядок на улицах, работу инженерных систем, охрану, вывоз мусора и содержание общественных зон, — добавила Радыш.

Она отметила, что элитные загородные дома часто напоминают курорты: здесь есть фитнес-центры с бассейнами, теннисные корты, конюшни, спа-зоны и клубные дома с ресторанами и лаунж-пространствами. По словам Радыш, в таких резиденциях можно заниматься спортом, отдыхать и общаться, не выходя за пределы территории.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что установка шлагбаума в коттеджном поселке возможна только с разрешения местной администрации. По его словам, у большинства таких поселков нет официально утвержденной градостроительной документации.

