10 октября 2025 в 05:20

Россиянам объяснили, как установить шлагбаум в коттеджном поселке и СНТ

Депутат Чаплин: для шлагбаума в коттеджном поселке нужно согласие администрации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Установка шлагбаума на территории коттеджного поселка допустима исключительно при наличии разрешения от местной администрации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в большинстве случаев КП не имеют официально утвержденной градостроительной документации.

В коттеджных поселках нередко отсутствуют земельные участки общего пользования в собственности юридического лица, что способствует возникновению трудностей в определении границ территорий, подлежащих обслуживанию. Право на перекрытие дороги в поселке принадлежит собственникам земельного участка, где она проходит. Для установки шлагбаумов необходимо согласие местной администрации, — отметил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что если единственная дорога для жителей соседнего поселка ведет через территорию коттеджного поселка, то на них накладывается обязательное обременение. По его словам, жители КП, ответственные за благоустройство территории, могут требовать плату за проезд, а также взыскивать неосновательное обогащение с соседей.

Садоводческие некоммерческие товарищества и коттеджные поселки имеют свои отличительные черты. Важное различие заключается в наличии у СНТ документации на землю, где ведется садоводство, а также в наличии участков общего назначения, предоставленных в пользование товариществу. Также у них имеется проект застройки и благоустройства территории. Коттеджные поселки, возникшие без строгого соблюдения норм отечественного законодательства, в свою очередь, зачастую не имеют утвержденной градостроительной документации, — заключил Чаплин.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что с 1 сентября дачники смогут продавать излишки урожая только при условии, что площадь их участка не превышает 50 соток. Соответствующий закон опубликован на портале правовых актов.

снт
поселки
дачи
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
