12 декабря 2025 в 15:32

Этот многолетник просыпается первым: уже в апреле-мае покроет землю сплошным цветущим ковром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Один из первых и самых эффектных вестников весны, способный уже в апреле-мае покрыть землю сплошным цветущим ковром, — это флокс шиловидный.

Этот почвопокровный многолетник просыпается первым, образуя плотные кустики из вечнозеленых игольчатых листьев, которые в середине весны буквально исчезают под роскошной шапкой мелких, но невероятно многочисленных цветков белого, розового, сиреневого или малинового цвета. Флокс шиловидный создает потрясающие цветочные водопады на альпийских горках, подпорных стенках и в рокариях.

Он исключительно неприхотлив: засухоустойчив, зимостоек, не требует плодородной почвы и довольствуется минимальным уходом. После основного весеннего цветения легкая стрижка стимулирует повторную, более скромную волну цветения в конце лета.

Ранее был назван многолетник, который не дичает со временем: растет аккуратным кустом, не подавляя соседей.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
