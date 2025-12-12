Посадите этот многолетник на солнечном месте и изредка поливайте — будет цвести белыми жемчужинами

Существует уникальный цветок, который будет неустанно цвести все лето, абсолютно не требуя от вас подкормок, — это тысячелистник птармика (жемчужница).

С июня по сентябрь его стройные кустики высотой 60–80 см усыпаны многочисленными махровыми белыми жемчужинками соцветий. Его главный секрет — фантастическая выносливость и способность расти на самых бедных, песчаных и сухих почвах, где другие растения чахнут. Тысячелистник обожает солнце, засухоустойчив и морозостоек.

Подкормки, особенно азотные, только вредят ему, вызывая буйный рост листвы в ущерб цветению. Ему достаточно того, что есть в земле. Этот многолетник быстро разрастается, но не агрессивен, а его ажурная серо-зеленая листва декоративна сама по себе. Просто посадите его на солнечном месте и изредка поливайте в засуху — и он десятилетиями будет цвести белыми жемчужинами.

