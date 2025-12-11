Посадил у забора и забыл — эта лиана растет сама десятилетиями: цветет все лето и не боится жары

Посадил у забора и забыл — эта лиана растет сама десятилетиями: цветет все лето и не боится жары

Если вы мечтаете превратить свой забор в живописную цветущую стену, идеальным выбором станет клематис тангутский. Это лиана растет сама десятилетиями, цветет все лето сотнями желтых цветков и не боится жары.

Она быстро разрастается, достигая длины 3–4 метра, и густо оплетает любую опору, создавая сплошной цветущий ковер. Ее главные преимущества — феноменальная морозостойкость (не требует укрытия на зиму), засухоустойчивость и устойчивость к болезням. Клематис тангутский прекрасно чувствует себя у забора на открытом солнце, где другие растения могут страдать от жары.

После цветения он украшает сад пушистыми декоративными соплодиями. Эта лиана не требует сложной обрезки — достаточно весной просто укоротить побеги. Посадив ее один раз, вы получите многолетнего, абсолютно самостоятельного «питомца», который будет из года в год радовать вас фейерверком золотистых цветов, надежно скрывая забор и создавая уютный уголок в вашем саду. Посадил у забора и забыл!

Ранее был назван многолетник, который цветет ярче роз без ухода: не боится ни ливня, ни зноя.