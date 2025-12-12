Цветет даже с северной стороны дома или в тени забора: этот цветок преобразит все темные углы сада

Найден удивительный цветок, который способен преобразить все темные и безрадостные уголки вашего сада, — это тиарелла сердцелистная.

В то время как большинство растений в глубокой тени лишь выживают, тиарелла с мая по июнь покрывается облаком изящных белых или светло-розовых пушистых соцветий. Ее резные листья, часто с бордовыми узорами вдоль жилок, сохраняют декоративность с ранней весны до поздней осени, а осенью вспыхивают багряными и медными оттенками.

Этот почвопокровный многолетник образует плотные аккуратные куртины, не агрессивен и прекрасно цветет даже под густыми кронами деревьев, с северной стороны дома или в тени забора. Тиарелла абсолютно неприхотлива: ей нужна лишь влажная, рыхлая почва. Она зимостойка, редко болеет и с каждым годом становится только пышнее.

