12 декабря 2025 в 03:46

Цветет даже с северной стороны дома или в тени забора: этот цветок преобразит все темные углы сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Найден удивительный цветок, который способен преобразить все темные и безрадостные уголки вашего сада, — это тиарелла сердцелистная.

В то время как большинство растений в глубокой тени лишь выживают, тиарелла с мая по июнь покрывается облаком изящных белых или светло-розовых пушистых соцветий. Ее резные листья, часто с бордовыми узорами вдоль жилок, сохраняют декоративность с ранней весны до поздней осени, а осенью вспыхивают багряными и медными оттенками.

Этот почвопокровный многолетник образует плотные аккуратные куртины, не агрессивен и прекрасно цветет даже под густыми кронами деревьев, с северной стороны дома или в тени забора. Тиарелла абсолютно неприхотлива: ей нужна лишь влажная, рыхлая почва. Она зимостойка, редко болеет и с каждым годом становится только пышнее.

Ранее был назван многолетник, который растет на одном месте 50, 70 и даже 100 лет, переживет любые морозы и засухи.

Дарья Иванова
