Отставной генерал немецкой армии Роланд Катер в беседе с телеканалом Welt предположил, что Киев может использовать гипотетическое перемирие для перегруппировки сил. По его мнению, это позволит ВСУ подготовить новое мощное наступление.

Катер допустил, что украинская сторона сможет извлечь из этой паузы стратегические выгоды. Зимний период, по мнению эксперта, может быть использован для решения логистических задач и реорганизации вооруженных сил.

Ключевой вопрос, который задал Катер, касается безопасности голосования и того, какая сторона конфликта получит преимущества от подобного временного затишья. Кто выиграет от перемирия?

Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой, — сказал генерал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя тему выборов, в числе условий называл необходимость обеспечения безопасности, в том числе и прекращение огня. Заявления Катера указывают на возможные стратегические расчеты, стоящие за подобными требованиями.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов не будут участвовать в выборах на Украине. По его словам, существует небольшая вероятность появления среди кандидатов премьер-министра Юлии Свириденко.