Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 04:03

Генерал бундесвера раскрыл вероятные планы Киева на перемирие

Генерал Катер: Украина использует перемирие для масштабного наступления весной

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Отставной генерал немецкой армии Роланд Катер в беседе с телеканалом Welt предположил, что Киев может использовать гипотетическое перемирие для перегруппировки сил. По его мнению, это позволит ВСУ подготовить новое мощное наступление.

Катер допустил, что украинская сторона сможет извлечь из этой паузы стратегические выгоды. Зимний период, по мнению эксперта, может быть использован для решения логистических задач и реорганизации вооруженных сил.

Ключевой вопрос, который задал Катер, касается безопасности голосования и того, какая сторона конфликта получит преимущества от подобного временного затишья. Кто выиграет от перемирия?

Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой, — сказал генерал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя тему выборов, в числе условий называл необходимость обеспечения безопасности, в том числе и прекращение огня. Заявления Катера указывают на возможные стратегические расчеты, стоящие за подобными требованиями.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов не будут участвовать в выборах на Украине. По его словам, существует небольшая вероятность появления среди кандидатов премьер-министра Юлии Свириденко.

ФРГ
Украина
Владимир Зеленский
перемирие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа процедура, которая обязательна для мужчин старше 40 лет
Генерал бундесвера раскрыл вероятные планы Киева на перемирие
Очевидцы сообщили о попадании дрона ВСУ в многоэтажку в Твери
Фон дер Ляйен жестко ответила на новую американскую стратегию
Жителей многоэтажек могут «сдвинуть» от домов для запуска фейерверков
Депутат обратился с важной просьбой к российским певцам и телеведущим
Аэропорт Остафьево перейдет в собственность Москвы от «Газпрома»
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Обвиняемый в убийстве Кирка появился в суде со спокойствием и улыбкой
Разбегаются как крысы: наемники рванули с Украины из-за планов Сырского
Разина заподозрили в бегстве из России после возбуждения дела
В Белоруссии состоялся суд над виновником гибели россиян в ДТП
Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах
Стало известно об активном расторжении наемниками контрактов с ВСУ
Два российских аэропорта захлопнули небо для самолетов
Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия
В США решили судьбу резолюции об импичменте Трампу
SHOT: взрывы прогремели над двумя российскими городами
Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины
Очень заразна, лекарства нет: как избежать кори. Врач назвал лучший способ
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.