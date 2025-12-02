День матери
02 декабря 2025 в 09:32

Растет на одном месте 50, 70 и даже 100 лет, переживет любые морозы и засухи: многолетник-сказка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Найдено идеальное растение, которое будет украшать ваш сад десятилетиями, несмотря на капризы природы и переменчивый климат. Речь идет о величественном и необыкновенно красивом пионе древовидном.

Этот цветок способен расти на одном месте 50, 70 и даже 100 лет, с каждым годом становясь лишь пышнее и прекраснее. Он переживет любые морозы и засухи, имеет крепкий иммунитет к болезням. Весной пион древовидный покрывается крупными, до 20 см в диаметре, цветами невероятных расцветок — от нежно-розовых и перламутрово-белых до малиновых и фиолетовых с золотистой сердцевиной. Многолетник-сказка!

Он не требует сложного ухода, ежегодного выкапывания или укрытия. Посадив этот цветок, вы создаете вечную ценность — родовую реликвию вашего сада, которая будет радовать несколько поколений вашей семьи своей аристократической, вневременной красотой.

Ранее были названы цветы для создания живой изгороди с нуля: оплетут весь забор за один сезон.

Проверено редакцией
