Цветы для создания живой изгороди с нуля: оплетут весь забор за один сезон

Мечтаете превратить свой забор в густую цветущую стену всего за одно лето? Это реально! Рассказываем, какие цветы оплетут весь забор за один сезон.

Для создания живой изгороди с нуля идеально подходят душистый горошек или декоративная фасоль. Абсолютным чемпионом по скорости и мощи роста является девичий виноград. Хотя он и не цветет так же ярко, его густая листва создает непроницаемый зеленый ковер, который осенью вспыхивает багрянцем. Для тех, кто хочет именно цветов, идеальный вариант — ипомея. Ее крупные граммофончики синего, фиолетового и малинового цвета раскрываются каждое утро, создавая сплошной цветущий водопад. Каприфоль (жимолость) также быстро наращивает зеленую массу и дарит изящные ароматные цветки.

Секрет успеха — в правильной посадке в хорошо прогретую землю, регулярном поливе и надежной опоре. Эти растения обладают невероятной энергией роста и уже к середине лета полностью скроют ваш участок от посторонних глаз, подарив ему уют и очарование.

