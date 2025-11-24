Международный муниципальный форум стран БРИКС
Нижегородский аэропорт запретил все полеты до особого распоряжения

Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прибытие и вылеты самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры обусловлены обеспечением безопасности перелетов.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Пензы. Как уточнялось, были перекрыты прием и отправка рейсов для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили функционирование иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование. При этом на рынке появились китайские аналоги, среди которых, по словам Сергеева, представлены как высококачественные модели, так и более простые варианты.

