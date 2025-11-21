Международный муниципальный форум стран БРИКС
Репортер программы «Вести» трагически погиб под колесами поезда

В Нижнем Новгороде погиб молодой корреспондент «Вестей» Артем Кузнецов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Репортер программы «Вести» Артем Кузнецов, пропавший в Нижнем Новгороде 9 ноября, был найден мертвым, заявил руководитель студии сетевого телевидения «Формула» Алексей Лебедь. По его словам, 26-летний молодой человек попал под поезд и погиб.

Ему было всего 26 лет. Жить бы и жить, но... Судьба распорядилась иначе, — отметил он.

Трагедия произошла на 1436-м километре перегона Нижний Новгород — Нижний Новгород — сортировочный. По факту случившегося Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Костромской области умерла известная советская лыжница Алевтина Олюнина-Панарина. Она стала олимпийской чемпионкой в 1972 году, выиграв эстафету в составе сборной СССР, а также завоевала серебряную медаль в гонке на 10 километров.

До этого в Москве скончался тележурналист Николай Сванидзе, ему было 69 лет. Он умер в своей квартире на улице Маршала Василевского. Отмечается, что в последние годы Сванидзе жил с диагнозом ишемия головного мозга, а в прошлом году попал в больницу с пневмонией и отеком легких.

журналисты
смерти
Нижний Новгород
происшествия
