21 ноября 2025 в 11:23

В Минтруде раскрыли, как выросло число многодетных семей в России

Число многодетных семей в России выросло более чем на 8%

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Число многодетных семей в России выросло более чем на 8% до 3,9 млн, заявил на Красноярском демографическом форуме министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По данным ведомства, увеличилось и общее количество детей, воспитывающихся в таких семьях, сообщает РИА Новости.

И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 млн, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 млн. То есть, прирост почти 300 тыс., — сказал Котяков.

Ранее депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Минфин должен разработать программу беспроцентной ипотеки для многодетных семей в возрасте до 35 лет. По его мнению, текущие процентные ставки по кредитам негативно влияют на демографическую ситуацию в стране.

До этого глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца 2025 года в России могут принять закон о дифференцированных ставках по семейной ипотеке. По его словам, ГД рассматривает возможность повышения ставки до 10–12% для семей с одним ребенком, сохранения ее на уровне 6% для семей с двумя детьми и снижения до 4% для семей с тремя детьми.

многодетные
семьи
дети
Минтруд
Антон Котяков
