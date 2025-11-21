Медведчук рассказал, почему Украина не примет мирный план США Медведчук: Киев не примет мирный план США, поскольку не сможет его выполнить

Власти Украины не примут новый мирный план США, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на медиаплатформе «Смотрим.ру». По его словам, они не в состоянии выполнить требования, указанные в нем.

Те пункты плана, которые попали в СМИ, предполагают не уступки, а кардинальное изменение внешней и внутренней политики Украины, это полная перезагрузка власти и идеологии государства, обеспечить такой поворот сегодня в Украине (президента Украины Владимира - NEWS.ru) Зеленского некому, тех, кто мог это осуществить, изгнали, посадили или убили. Назад дороги нет, — написал он.

По словам политика, существуют требования Вашингтона, которые нынешнее руководство Украины не в состоянии выполнить. Он отметил, что это не связано с тем, что эти требования плохие или несправедливые, а потому, что «администрация концлагеря» не способна обеспечить демократические преобразования. Также он указал, что есть руководство страны, которое хочет управлять ею до бесконечности, не обращая внимания на законы, права и свободы граждан.

Ранее Медведчук заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет завершить военный конфликт на Украине. По его мнению, российская сторона может не принять предлагаемые Штатами условия, если не будут учтены причины начала СВО.