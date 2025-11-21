Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 11:24

В Госдуме объяснили важность Всероссийского математического диктанта

Депутат Вассерман: математический диктант пробудит интерес людей к точным наукам

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Всероссийский математический диктант, который состоится 30 ноября 2025 года, может пробудить интерес россиян к точным наукам, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он напомнил, что этот тест требует от участников глубоких познаний в предмете.

Большая часть Всероссийских диктантов — это нечто вроде «эрудит-лото»: вопросы с готовыми вариантами ответа, но, чтобы выбрать правильный из них, надо достаточно хорошо разбираться в предмете. Таков и математический диктант. Надеюсь, что он может пробудить интерес россиян к точным наукам, — высказался Вассерман.

Парламентарий отметил, что познания в математике могут пригодиться даже людям с гуманитарным складом ума. Как признался депутат, он и сам применяет математические методы в реальной жизни. Они, по его словам, помогают лучше разбираться во многих практических задачах.

Ранее сообщалось, что автором текста для всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» в 2026 году был избран известный российский писатель ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов. Текст диктанта уже подготовлен и посвящен детству поэта Александра Пушкина.

диктанты
образование
наука
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта информация о наркотиках в крови сына обвиняемого в убийствах нянь
В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
«Мозги имейте уже»: Башаров пришел в ярость из-за вопроса о свадьбе
Россиянке грозит срок за ввоз сигар с Кубы
Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.