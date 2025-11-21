В Госдуме объяснили важность Всероссийского математического диктанта

Всероссийский математический диктант, который состоится 30 ноября 2025 года, может пробудить интерес россиян к точным наукам, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он напомнил, что этот тест требует от участников глубоких познаний в предмете.

Большая часть Всероссийских диктантов — это нечто вроде «эрудит-лото»: вопросы с готовыми вариантами ответа, но, чтобы выбрать правильный из них, надо достаточно хорошо разбираться в предмете. Таков и математический диктант. Надеюсь, что он может пробудить интерес россиян к точным наукам, — высказался Вассерман.

Парламентарий отметил, что познания в математике могут пригодиться даже людям с гуманитарным складом ума. Как признался депутат, он и сам применяет математические методы в реальной жизни. Они, по его словам, помогают лучше разбираться во многих практических задачах.

Ранее сообщалось, что автором текста для всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» в 2026 году был избран известный российский писатель ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов. Текст диктанта уже подготовлен и посвящен детству поэта Александра Пушкина.