08 сентября 2025 в 13:55

Раскрыт автор текста «Тотального диктанта — 2026»

Ректор Литинститута Варламов стал автором текста «Тотального диктанта — 2026»

Алексей Варламов Алексей Варламов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автором текста для всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» в 2026 году был избран известный российский писатель Алексей Варламов, сообщила пресс-служба проекта. Текст диктанта уже подготовлен и посвящен детским годам поэта Александра Пушкина и его отношениям с родителями.

Автором текста «Тотального диктанта — 2026» стал российский писатель Алексей Варламов <…> Текст диктанта о детстве Александра Сергеевича Пушкина и его взаимоотношениях с родителями уже написан, сейчас с ним работает филологический совет проекта, — сказано в сообщении.

Варламов является признанным исследователем русской литературы XX века, доктором филологических наук и лауреатом престижной премии «Большая книга». В настоящее время он занимает должность ректора Литературного института имени Горького.

Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков пояснил, что выбор автора осуществляется каждое лето с учетом предложений аудитории и последующего голосования штабом и филологическим советом акции. Он отметил, что наблюдение за изменением литературных предпочтений людей представляет большой интерес, а работа с писателем начинается немедленно для обсуждения сроков подготовки текстов и планирования мероприятий. Беляков выразил уверенность, что Варламов как яркий представитель современной русской литературы поможет сделать новый сезон интересным и полным открытий.

В пресс-службе акции напомнили, что «Тотальный диктант» пройдет по всей планете в 23-й раз 18 апреля 2026 года. В «Тотальном диктанте — 2025» приняли участие свыше 1,3 млн человек более чем из 50 стран.

Ранее директор фонда «Тотальный диктант» выразил мнение, что отказывать в образовании детям мигрантов означает отказывать им в социализации. Эксперт считает, что если такие дети не будут ходить в школу, то они так ничего и не узнают о российских традициях, культуре и законах.

