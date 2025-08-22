Политолог объяснил, почему детей мигрантов надо учить в школах Политолог Беляков: отказ детям мигрантов в учебе лишит их социализации

Отказывать в образовании детям мигрантов означает отказывать им в социализации, заявил в разговоре с «ФедералПресс» политолог, директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков. По его словам, это вызовет серьезные последствия в будущем.

Если дети не будут ходить в школу, они не будут знать ничего про наши традиции, про наши законы, про социальную жизнь в России, потому что не будут социализироваться в нашем обществе, — заявил Беляков

Ранее Минпросвещения, Минобрнауки и МВД России дали рекомендации учителям по работе с детьми мигрантов. Исходя из документа, педагогам нужно следить за высказываниями учеников. По мнению авторов, это поможет выявить склонности школьников к преступлениям.