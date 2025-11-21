«Его никто не знает»: Мостовой оценил временного тренера «Спартака» Мостовой заявил, что ничего не ждет от временного тренера «Спартака» Романова

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что у него нет никаких ожиданий от исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова. По его мнению, в российском футболе часто появляются люди из ниоткуда, а потом резко пропадают.

От Вадима Романова ничего не жду. Его никто не знает. В нашем футболе часто появляются люди из ниоткуда, а потом также резко пропадают. Играют футболисты, а в «Спартаке» собраны игроки хорошего уровня, — сказал Мостовой.

11 ноября Деян Станкович оставил пост главного тренера «Спартака» по обоюдному согласию с клубом. В своем последнем матче он одержал победу над «Ахматом» со счетом 2:1. В оставшихся трех встречах временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Вадим Романов, который ранее работал в академии красно-белых.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет 22 ноября. Начало встречи — в 16:45 мск. После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте с 25 очками, а ЦСКА расположился на втором месте с 33 баллами.