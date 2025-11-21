Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 11:07

Названы последствия страшной аварии под Пензой

Авария под Пензой унесла жизни трех человек

Три человека погибли в результате дорожной аварии в Пензенской области, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. Автомобиль Lada Priora совершил наезд на мостовое ограждение, опрокинулся в кювет и загорелся, в результате чего водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия.

Водитель автомобиля Lada Priora, мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на препятствие, мостовое ограждение, с последующим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель и два его пассажира, мужчины 1994 года рождения, скончались на месте, — говорится в сообщении.

Ранее в Омске автовладелец, ставший виновником дорожного происшествия, скрылся, но затем вернулся и совершил поджог своего транспортного средства, предварительно разбив его кирпичом. Полицейские задержали 21-летнего мужчину, который признался, что покинул место аварии из-за отсутствия у него водительского удостоверения.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о гибели водителя в результате дорожного происшествия с участием погрузчика. Инцидент случился на 33-м километре автодороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга, где столкнулись автомобиль Exeed TXL и спецтехника Locking, после чего одну из пассажирок транспортировали в медицинское учреждение.

