21 ноября 2025 в 10:53

Скончался чемпион мира по футболу 1990 года

Чемпион мира по футболу Дитер Херцог ушел из жизни в возрасте 79 лет

Дитер Херцог Дитер Херцог Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Победитель чемпионата мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Дитер Херцог скончался в возрасте 79 лет, заявили в пресс-службе Германского футбольного союза. Спортсмен выступал на позиции полузащитника и представлял такие немецкие клубы, как «Хамборн 07», «Фортуна» (Дюссельдорф) и «Байер».

За сборную ФРГ он провел пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. На победном для команды чемпионате мира 1990 года Херцог дважды выходил на поле, но не играл в финальной встрече турнира. Причины его смерти не называются.

Ранее в Костромской области на 84-м году жизни умерла известная советская лыжница Алевтина Олюнина-Панарина. Она стала олимпийской чемпионкой в 1972 году, выиграв эстафету в составе сборной СССР, а также завоевала серебряную медаль в гонке на 10 километров.

До этого ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по рапире Юрий Сисикин. Ему было 88 лет. Спортсмен был единственным представителем Саратовской области, удостоенным золотой медали «За выдающееся спортивное достижение».

