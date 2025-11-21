В США узнали о согласии Умерова с планом по Украине

В США узнали о согласии Умерова с планом по Украине NYP: Умеров согласился на большинство пунктов плана США по Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров согласился на предложения США по урегулированию конфликта, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. Однако он дал положительный отклик не на все пункты плана американской администрации.

Итак, Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе закрытой встречи с коллегами из Европейского союза резко раскритиковал мирный план США. Он заявил, что реализация этого соглашения будет равносильна капитуляции Украины.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил уверенность, что власти страны не примут новый мирный план американской администрации. По его словам, это обусловлено тем, что некоторые требования Вашингтона нынешнее киевское руководство попросту не в состоянии выполнить.