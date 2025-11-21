Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 11:27

В США узнали о согласии Умерова с планом по Украине

NYP: Умеров согласился на большинство пунктов плана США по Украине

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров согласился на предложения США по урегулированию конфликта, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. Однако он дал положительный отклик не на все пункты плана американской администрации.

Итак, Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе закрытой встречи с коллегами из Европейского союза резко раскритиковал мирный план США. Он заявил, что реализация этого соглашения будет равносильна капитуляции Украины.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил уверенность, что власти страны не примут новый мирный план американской администрации. По его словам, это обусловлено тем, что некоторые требования Вашингтона нынешнее киевское руководство попросту не в состоянии выполнить.

США
Украина
Киев
Рустем Умеров
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мозги имейте уже»: Башаров пришел в ярость из-за вопроса о свадьбе
Россиянке грозит срок за ввоз сигар с Кубы
Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе
На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.