В 2026 году уровень бедности в России может упасть до минимальных значений

В 2026 году уровень бедности в России может упасть до минимальных значений Аналитик Щербаков спрогнозировал снижение бедности в России до 6,8% в 2026 году

Снижение уровня бедности в России продолжится в 2026 году и достигнет уровня 6,5–6,8%, сообщил «Газете.Ru» доцент Университета «Синергия» Кирилл Щербаков. По его оценке, экономическая динамика и социальные меры позволят уменьшить долю бедных граждан до новых минимальных уровней.

Сокращение бедности, вероятнее всего, продолжится в 2026 году. Экономика сохраняет тенденцию к росту доходов, а социальные программы остаются расширенными. Однако темпы улучшений будут более спокойными, чем в предыдущие годы. По базовому прогнозу доля бедных россиян может опуститься до 6,5–6,8%, в более благоприятных условиях — до 6,0–6,3%, — сказал Щербаков.

Он подчеркнул, что ключевыми драйверами снижения бедности станут повышение заработных плат, регулярная индексация социальных и пенсионных выплат, стабильность на рынке труда и увеличение поддержки уязвимых категорий населения.

Ранее исследование РАНХиГС показало, что за 30 лет уровень бедности в России сократился в три раза, а за последние 10 лет — более чем в полтора раза. По данным экспертов академии, доля россиян, живущих за чертой бедности, упала с 13,3% до 7%. Позитивная динамика наблюдается и в доходах населения — с поправкой на инфляцию — они выросли на 8%.