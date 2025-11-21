Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 11:43

Китай отдал десятки миллиардов рублей за один российский продукт

«Агроэкспорт»: Китай нарастил закупки российского рапсового масла до $1 млрд

Китайский импорт российского рапсового масла превысил $1 млрд (80,7 млрд рублей) за январь — октябрь 2025 года, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». В физическом объеме поставки увеличились на 20%, достигнув отметки в 1 млн тонн.

Согласно информации, основанной на данных таможенной службы КНР, в стоимостном выражении прирост составил 30%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года Китай закупил у России 845 тыс. тонн этой продукции на общую сумму $833 млн (67,2 млрд рублей).

Россия занимает лидирующую позицию среди всех стран-поставщиков рапсового масла на китайский рынок по объему ввезенной стоимости. Второе и третье места в этом рейтинге занимают Белоруссия и ОАЭ с показателями в $243 млн (19,6 млрд рублей) и $230 млн (18,5 млрд рублей) соответственно. Общая стоимость импорта рапсового масла в Китай за отчетный период достигла $1,86 млрд (150,1 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Евросоюз в сентябре этого года значительно увеличил объем закупок фармацевтической продукции у России. Согласно данным Евростата, поставки медикаментов выросли более чем в семь раз по сравнению с предыдущим месяцем.

