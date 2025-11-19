Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 06:47

Евросоюз все чаще начал выбирать российские лекарства

Страны ЕС закупили у России лекарств на максимальную с конца 2020 года стоимость

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Евросоюз в сентябре этого года значительно увеличил объем закупок фармацевтической продукции у России. Согласно данным Евростата, поставки медикаментов выросли более чем в семь раз по сравнению с предыдущим месяцем, пишет РИА Новости.

Проанализированная статистика свидетельствует, что в сентябре страны Евросоюза закупили российские лекарственные средства на сумму €7,6 млн (713 млн рублей). В месячном выражении рост составил 7,2 раза, а в годовом — почти пятикратное увеличение. Общая стоимость закупок достигла максимального показателя с декабря 2020 года.

Суммарный импорт фармацевтической продукции из России за три квартала текущего года достиг €26,9 млн (2,5 млрд рублей), что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основными импортерами российских медикаментов стали Словения с объемом закупок €6,5 млн (610 млн рублей) и Венгрия, приобретшая лекарства на €951 тыс. (89 млн рублей). При этом сохраняется и обратный товарооборот.

Россия продолжает закупать лекарства в странах ЕС. В сентябре российский импорт европейских фармпрепаратов вырос на 14% в месячном выражении и на 9% в годовом. Крупнейшими экспортерами в Россию стали Германия, Нидерланды, Бельгия, Словения и Австрия. Однако по итогам трех кварталов прирост поставок из ЕС в Россию составил лишь 1,1%.

Ранее сообщалось, что российские инвестиции в государственные облигации США продолжили снижение в сентябре 2025 года. Согласно данным Министерства финансов США, объем вложений сократился до $31 млн (2,5 млрд рублей). По сравнению с августовским показателем уменьшение составило около 20%.

