Россия сделала резкий шаг в отношении американских гособлигаций Минфин США заявил о снижении объема российских инвестиций в свои гособлигации

Российские инвестиции в государственные облигации США продолжили снижение в сентябре 2025 года. Согласно данным Министерства финансов США, объем вложений сократился до $31 млн (2,5 млрд рублей). По сравнению с августовским показателем уменьшение составило около 20%.

В августе объем российских инвестиций в гособлигации США составлял $39 млн (3 млрд рублей). В структуре сентябрьских вложений $22 млн (1,7 млрд рублей) пришлось на долгосрочные гособлигации и остальная сумма на краткосрочные ценные бумаги. Основную часть операций с американскими гособлигациями осуществили частные инвесторы из России.

По состоянию на сентябрь 2025 года, крупнейшим иностранным держателем американских гособлигаций оставалась Япония. На второй позиции находилась Великобритания, на третьей — Китай. Суммарный объем чистых приобретений иностранными инвесторами ценных бумаг США достиг $187,1 млрд (15,1 трлн рублей) в августе и $190,1 млрд (15,3 млрд рублей) в сентябре. Российские вложения в американские гособлигации составляют менее 0,01% от общего объема иностранных инвестиций в данный финансовый инструмент.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует в начале декабря разместить первые государственные облигации, номинированные в китайских юанях. Инвесторам предложат два выпуска облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом.