21 октября 2025 в 12:55

Сколько миллилитров растительного масла в столовой ложке?

Стандартная столовая ложка, принятая в кулинарии как мера объема, вмещает 15 мл растительного масла. Этот показатель является ориентиром для большинства рецептов, однако стоит понимать, что небольшое отклонение в 1-2 мл возможно из-за вязкости продукта и конструкции конкретного прибора.

От объема к весу: почему есть разница

Часто в рецептах требуется определенный вес продукта, а не объем. Здесь кроется важный нюанс: миллилитры и граммы — не одно и то же. Из-за плотности растительного масла тот же объем в 15 мл будет весить примерно 13,5–14 г. Это отличие объясняется тем, что масло легче воды, 15 мл которой как раз весят 15 г. Поэтому для точного соблюдения рецепта, особенно в выпечке, стоит обращать внимание, какая единица измерения указана — граммы или миллилитры.

Практические советы для точного измерения

Чтобы измерение было максимально точным, следует наливать масло в ложку до самых краев. Для еще большей достоверности используйте стандартную столовую ложку с емкостью 15–18 мл, которая есть на каждой кухне. Если же рецепт требует ювелирной точности, лучше воспользоваться кухонными весами или специальным мерным стаканчиком с миллилитровой шкалой. Это позволит избежать ошибок и добиться идеального результата в блюде.

Столовая ложка — универсальный и удобный инструмент для измерения растительного масла в повседневной готовке. Ее стандартный объем составляет 15 мл, что эквивалентно примерно 14 г продукта.

