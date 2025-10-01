Запоминаем раз и навсегда: вес гречневой крупы в стакане

В стандартном граненом стакане объемом 250 мл, наполненном до краев, содержится примерно 200–210 граммов сухой гречневой крупы. Если стакан наполнен только до ободка, вес составит около 160–170 граммов.

Сколько гречневой крупы в столовой и чайной ложке

Для отмеривания небольших порций удобно использовать столовые и чайные ложки. В одной столовой ложке без горки помещается около 18–20 граммов сухой гречки. Если ложка наполнена с большой горкой, вес может достигать 25–30 граммов. Чайная ложка, наполненная без горки, вмещает примерно 6–8 граммов крупы.

Калорийность и пищевая ценность

Гречневая крупа — ценный диетический продукт. Ее калорийность составляет около 308–330 ккал на 100 граммов сухого продукта. Она богата сложными углеводами, которые обеспечивают длительное чувство сытости, а также растительным белком. Гречка содержит важные микроэлементы: железо, калий, магний, фосфор и витамины группы B. Она является источником клетчатки, необходимой для нормального пищеварения.

Почему вес может отличаться

Указанные значения являются усредненными, так как вес крупы в одном и том же объеме может колебаться. На это влияет несколько факторов. Основной из них — степень уплотнения и утрамбовки продукта. Если гречку встряхнуть, она осядет, и ее масса в стакане увеличится. Имеет значение и влажность крупы, а также сорт и размер ядер. Крупная ядрица может весить немного меньше, чем мелкая сечка, в том же объеме из-за различий в плотности укладки.

Таким образом, обычный граненый стакан служит удобным и достаточно точным измерительным инструментом на кухне. Зная, что в нем содержится около 200 граммов гречки, и понимая причины возможных расхождений в весе, вы сможете без труда отмерить нужное количество крупы для приготовления вкусного и полезного блюда.