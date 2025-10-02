Клуб «Валдай»
Сколько миллилитров помещается в чайную ложку?

Сколько миллилитров в чайной ложке: точный ответ и важные нюансы Сколько миллилитров в чайной ложке: точный ответ и важные нюансы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одна стандартная чайная ложка вмещает 5 мл жидкости. Это значение является официальной мерой, используемой в кулинарии, медицине и диетологии. Однако на практике объем может быть незначительно больше или меньше в зависимости от столового прибора, его глубины и формы.

Альтернативные способы измерения

Когда под рукой нет стандартной чайной ложки или требуется особая точность, на помощь приходят другие методы. Наиболее точным инструментом является медицинский шприц без иглы, особенно на небольшой объем, например 5 или 10 мл. Он позволяет отмерить жидкость без погрешностей. Также удобно использовать специальные мерные стаканчики, на стенках которых нанесена шкала в миллилитрах. В крайнем случае можно применить метод сравнения: запомнить, что объем одной чайной ложки примерно равен размеру фаланги вашего большого пальца. Это очень приблизительный, но иногда полезный способ визуальной оценки.

Сколько миллилитров помещается в чайную ложку? Сколько миллилитров помещается в чайную ложку? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему вес может отличаться

Ключевой момент, который часто вызывает путаницу, — это различие между объемом (мл) и весом (г). Чайная ложка — это мера объема, но вес продукта, который ее заполняет, напрямую зависит от его плотности и консистенции. Пять миллилитров воды будут весить 5 г, так как плотность воды принята за эталон. Однако 5 мл растительного масла, которое имеет меньшую плотность, будут весить примерно 4,5 грамма. И наоборот, мед или сироп плотнее воды, поэтому их вес в той же чайной ложке составит около 7–8 граммов. Сыпучие продукты, такие как мука или сахар, также имеют разный вес в одном и том же объеме из-за разной степени уплотнения и размера частиц.

Таким образом, ответом на вопрос, сколько миллилитров в чайной ложке, является цифра 5. Эта мера объема надежна для жидкостей, но при работе с вязкими или сыпучими ингредиентами всегда стоит учитывать разницу между объемом и весом. Для ответственных случаев, особенно в медицине или точной кулинарии, рекомендуется использовать специализированные мерные приборы.

