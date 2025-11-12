Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:00

Минфин России впервые разместит гособлигации в юанях

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минфин России планирует в начале декабря разместить первые государственные облигации, номинированные в китайских юанях, сообщили в пресс-службе ведомства. Инвесторам предложат два выпуска облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом.

Минфин России сообщает о планируемом дебютном размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в китайских юанях. Объемы эмиссии и ставки купонного дохода по выпускам будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 года. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

Будут выпущены номинированные в юанях облигации, со сроками погашения от трех до семи лет. Номинал одной облигации составляет 10 тыс. юаней (114 тыс. рублей), а купонный период — 182 дня.

Ранее заместитель комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru заявил, что Министерство финансов России может сократить часть бюджетного дефицита за счет массового патриотического «займа Победы». С таким предложением депутат обратился к главе ведомства Антону Силуанову. По его словам, таким образом также можно укрепить патриотические настроения в стране.

