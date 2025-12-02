Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 16:32

Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации

«Домострой»: застройщик «Самолет» решил занять у рынка около 300 млрд рублей

Строительство многоэтажных жилых домов Строительство многоэтажных жилых домов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский девелопер «Самолет» решил занять на рынке 300 млрд рублей, чтобы перестроить структуру своего долга, сообщает Telegram-канал «Домострой». Как сообщается, займодателями «Самолета» являются банки, которым он должен около 290 млрд рублей.

Совет директоров девелопера единогласно одобрил запуск программы облигаций 002Р на сумму до 300 млрд руб. «Самолет» сможет выпускать несколько серий облигаций с разными сроками, объемами и условиями,говорится в сообщении.

Следует обратить внимание на тот факт, что высшее руководство компании дало согласие на эмиссию облигаций. Стоит учитывать, что финансовое положение основной организации оставляет желать лучшего, кроме того, остатки денежных средств на счетах крайне незначительны (всего 47,7 млн рублей), вследствие чего кредитные организации могут проявлять осторожность относительно дальнейшего кредитования девелопера.

Ранее стало известно, что доля свободных офисных площадей в деловом квартале «Москва-Сити» опустилась до исторического минимума в 1%. Для сравнения: в конце 2024 года показатель достигал 3,7%. Снижение уровня вакантности эксперты связывают с ограниченным предложением и высоким интересом со стороны крупного бизнеса. На фоне дефицита офисов объем сделок сократился, однако ставки аренды продолжили рост, прибавив 16% с начала года.

