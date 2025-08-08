Число свободных офисов в «Москва-Сити» упало до рекордного минимума NF Group: вакантность офисов в «Москва-Сити» упала до 1%

Доля свободных офисных помещений в деловом квартале «Москва-Сити» снизилась до исторического минимума в 1%, сказано в исследовании консалтинговой компании NF Group. Для сравнения: в конце 2024 года этот показатель составлял 3,7%.

Эксперты связывают падение уровня вакантности с ограниченным предложением и высоким интересом к помещениям со стороны крупного бизнеса. По данным аналитиков, основными арендаторами остаются компании с государственным участием, представители финансовой сферы и производственного сектора.

Ограниченный объем свободных площадей обусловлен устойчивым спросом, в первую очередь со стороны компаний с государственным участием, а также представителей производственного сектора и финансовой отрасли, — пояснила партнер, директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина.

Она добавила, что практически все новые проекты в «Москва-Сити» находят покупателей еще до завершения строительства. По ее словам, в основном это протекает в формате продажи единым лотом, что дополнительно снижает объем доступного предложения и усиливает конкуренцию за качественные помещения.

На фоне дефицита площадей общее количество сделок снизилось. По оценкам консультантов, в первой половине 2025 года спрос на офисы в «Москва-Сити» оказался на 73% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средневзвешенные ставки аренды продолжили расти и с начала года повысились на 16%. Стоимость аренды офисов класса А в кластере достигла 70,2 тысячи рублей за «квадрат» в год без учета НДС и эксплуатационных расходов.

Ранее в российской столице появилось необычное предложение по аренде — крошечная студия на чердаке площадью всего восемь квадратных метров. Стоимость аренды помещения при этом составляет 65 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена в доме рядом со станцией метро «Беговая», а из ее окна открывается панорама на небоскребы делового квартала «Москва-Сити».