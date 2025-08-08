Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 19:39

Число свободных офисов в «Москва-Сити» упало до рекордного минимума

NF Group: вакантность офисов в «Москва-Сити» упала до 1%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Доля свободных офисных помещений в деловом квартале «Москва-Сити» снизилась до исторического минимума в 1%, сказано в исследовании консалтинговой компании NF Group. Для сравнения: в конце 2024 года этот показатель составлял 3,7%.

Эксперты связывают падение уровня вакантности с ограниченным предложением и высоким интересом к помещениям со стороны крупного бизнеса. По данным аналитиков, основными арендаторами остаются компании с государственным участием, представители финансовой сферы и производственного сектора.

Ограниченный объем свободных площадей обусловлен устойчивым спросом, в первую очередь со стороны компаний с государственным участием, а также представителей производственного сектора и финансовой отрасли, — пояснила партнер, директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина.

Она добавила, что практически все новые проекты в «Москва-Сити» находят покупателей еще до завершения строительства. По ее словам, в основном это протекает в формате продажи единым лотом, что дополнительно снижает объем доступного предложения и усиливает конкуренцию за качественные помещения.

На фоне дефицита площадей общее количество сделок снизилось. По оценкам консультантов, в первой половине 2025 года спрос на офисы в «Москва-Сити» оказался на 73% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средневзвешенные ставки аренды продолжили расти и с начала года повысились на 16%. Стоимость аренды офисов класса А в кластере достигла 70,2 тысячи рублей за «квадрат» в год без учета НДС и эксплуатационных расходов.

Ранее в российской столице появилось необычное предложение по аренде — крошечная студия на чердаке площадью всего восемь квадратных метров. Стоимость аренды помещения при этом составляет 65 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена в доме рядом со станцией метро «Беговая», а из ее окна открывается панорама на небоскребы делового квартала «Москва-Сити».

Москва
офисы
Москва-Сити
недвижимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.