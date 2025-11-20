Полузащитника «Зенита» Мостового признали футбольным «Джентльменом года»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признан футбольным «Джентльменом года — 2025», сообщает KP.RU. Игрок получит традиционный классический смокинг в качестве приза.

Сообщается, что награждение состоится на торжественной церемонии, которую проведут в Москве 8 декабря. Оно пройдет в здании Министерства спорта.

По условиям премии участник может стать победителем премии только один раз в течение всей карьеры. Номинантами становятся футболисты, которые дарят вдохновение поклонникам.

