20 ноября 2025 в 17:47

Полузащитника «Зенита» Мостового признали футбольным «Джентльменом года»

Андрей Мостовой Андрей Мостовой Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признан футбольным «Джентльменом года — 2025», сообщает KP.RU. Игрок получит традиционный классический смокинг в качестве приза.

Сообщается, что награждение состоится на торжественной церемонии, которую проведут в Москве 8 декабря. Оно пройдет в здании Министерства спорта.

По условиям премии участник может стать победителем премии только один раз в течение всей карьеры. Номинантами становятся футболисты, которые дарят вдохновение поклонникам.

Ранее в Москве в театре «Одеон» провели торжественную церемонию вручения XI ежегодной премии «Все цвета джаза». В специальной номинации «Социальный проект» победили Петр Востоков и Большой джазовый оркестр.

