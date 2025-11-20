Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 15:36

Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве

Фото: Пресс-служба Радио JAZZ
В Москве в театре «Одеон» провели торжественную церемонию вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза». Ее организатором стало Радио JAZZ.

В номинации «Фестиваль года» отметили организаторов «Дней джаза в Архангельске». «Мероприятием года» посчитали концерт в честь 90-летия джазмена Алексея Козлова. А «Площадкой года» выбрали Интегративный джазовый центр в Москве.

В специальной номинации «Социальный проект» победили Петр Востоков и Большой Джазовый Оркестр. Их наградили за инициативу и участие в программе «Джаз в московские школы». «Релизом года» признали альбом «Образы. Мусоргский и Бородин» Игоря Бутмана и Московского Джазового Оркестра.

Победителем в категории «Музыкант года» объявили Мариам Мерабову, а в номинации «Восходящая звезда» — Даниэля Адиянца. Награду «За вклад в развитие джазовой культуры в России» получил народный артист РФ Алексей Кузнецов.

Ранее певица Валерия заявила, что быть судьей на премии «Все цвета джаза» — непростое, но вдохновляющее дело. По ее словам, она испытывает настоящую гамму чувств: от восторга перед виртуозным исполнением талантливых музыкантов до осознания огромной ответственности.

