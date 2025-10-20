Валерия оценила свое будущее судейство на премии «Все цвета джаза» Певица Валерия назвала вдохновляющим судейство на премии «Все цвета джаза»

Быть судьей на премии «Все цвета джаза» — непростое, но вдохновляющее дело, заявила певица Валерия. По ее словам, переданным НСН, она испытывает настоящую гамму чувств: от восторга перед виртуозным исполнением талантливых музыкантов до осознания огромной ответственности в выборе победителей.

Это непростое, но невероятно вдохновляющее дело — быть в этот момент честным слушателем и строгим судьей одновременно, — поделилась певица.

Ранее Валерия сообщила, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». По словам исполнительницы, дальнейшую судьбу композиции будут определять эксперты Национальной академии искусства и науки звукозаписи.