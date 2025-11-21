Мужчина с ножом несколько дней преследовал детей В Петербурге задержали жителя Полюстрово, который преследовал детей с ножом

Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Полюстрово, который преследовал детей с ножом, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, мужчина занимался этим несколько дней.

Местные забили тревогу и рассказывали истории в Сети. По словам жителей, маньяк гнался за мальчиком, а в один из дней забежал в школу, где пытался навредить ученице. В заведении сразу провели беседы о безопасности со всеми детьми. Мужчину удалось поймать благодаря камерам и снимкам очевидцев. Обстоятельства случившегося выясняются. Сведений о пострадавших и жертвах не представлено.

Ранее в Петербурге задержали жителя Якутска, которого подозревают в поножовщине на пересечении Кирилловской и 10-й Советской улиц. В ГУ МВД России уточнили, что 18 ноября правоохранители получили сообщение о конфликте в центре города. Участник поножовщины ранил другого мужчину и скрылся.

Позднее в Петербурге мужчина напал с ножом на двоих человек. В пресс-службе СК по Кировскому району уточнили, что инцидент произошел на Краснопутиловской улице.