Пьяная ссора из-за женщины закончилась поножовщиной в Самаре

В одном из домов на улице Авроры в Самаре бытовой конфликт между мужчинами перерос в жестокую драку, сообщает Telegram-канал «Честный Репортаж». Ссора вспыхнула во время вечеринки у женщины, к которой регулярно приходят асоциальные компании.

По словам очевидца, в подъезде недавно появилась новая жительница, из-за которой у соседей начались проблемы. К ней постоянно наведываются сомнительные компании, устраивая шумные посиделки, скандалы и драки. Очередная пьянка завершилась особенно тяжелыми последствиями.

Двое подвыпивших мужчин поссорились, пытаясь выяснить отношения из-за женщины. Перепалка быстро переросла в агрессию, и в какой-то момент один из участников конфликта ударил оппонента «розочкой» (разбитой бутылкой).

