Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:54

Пьяная ссора из-за женщины закончилась поножовщиной в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В одном из домов на улице Авроры в Самаре бытовой конфликт между мужчинами перерос в жестокую драку, сообщает Telegram-канал «Честный Репортаж». Ссора вспыхнула во время вечеринки у женщины, к которой регулярно приходят асоциальные компании.

По словам очевидца, в подъезде недавно появилась новая жительница, из-за которой у соседей начались проблемы. К ней постоянно наведываются сомнительные компании, устраивая шумные посиделки, скандалы и драки. Очередная пьянка завершилась особенно тяжелыми последствиями.

Двое подвыпивших мужчин поссорились, пытаясь выяснить отношения из-за женщины. Перепалка быстро переросла в агрессию, и в какой-то момент один из участников конфликта ударил оппонента «розочкой» (разбитой бутылкой).

Ранее стало известно, что полиция задержала жителя Якутска, подозреваемого в поножовщине на пересечении Кирилловской и 10-й Советской улиц. Один из участников поножовщины ранил другого мужчину и сбежал. Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил на месте 37-летнего пострадавшего с ножевым ранением груди. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В тот же день был задержан подозреваемый, им оказался 24-летний житель Якутска.

