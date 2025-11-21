Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:09

Девятилетнего сына обвиняемого в убийствах нянь проверили на наркотики

Экспертиза не нашла наркотики у сына обвиняемого в убийствах нянь в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
У девятилетнего сына Дмитрия Артамошина, обвиняемого в похищениях и убийствах нянь в Подмосковье, не выявили наркотиков, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. Одна из пострадавших утверждала, что мужчина якобы заставлял ребенка употреблять запрещенные вещества.

Артамошин воспитывал сына вместе с супругой Полиной, а весной заявил о ее пропаже и предлагал вознаграждение в 100 тысяч рублей за сведения о местонахождении. Все это время обвиняемый принимал участие в поисках и один воспитывал ребенка.

Ранее стало известно, что теща Артамошина пыталась забрать внука через суд. По ее словам, ребенка нужно было забрать из семьи после того, как ее дочь уехала от мужа. В материалах дела сказано, что Елена Ф. в апреле подала иск о лишении родительских прав супругов и передаче ей внука. Однако заявление не рассмотрели, и производство по делу не началось.

Также сообщалось, что сын подозреваемого в убийстве девушек из Богородского округа был свидетелем насилия над жертвами. Отец принуждал его наблюдать за истязаниями. Состояние ребенка оценивается как тяжелое: он испытывает сильный страх, а медицинское обследование выявило наличие у него телесных повреждений и шрамов.

наркотики
экспертизы
тесты
дети
сыновья
убийства
няни
Подмосковье
девушки
