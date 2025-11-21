Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 11:46

Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика

В Краснодаре задержан плюнувший в полицейского подросток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подросток в Краснодаре публично оплевал сотрудника полиции, чтобы создать контент для социальных сетей, однако его быстро задержали, сообщает МВД. 15-летний школьник разместил запись в интернете, что и помогло найти злоумышленника.

Установлена личность подростка, который оскорбил представителя власти в Краснодаре. Им оказался 15-летний местный житель, который не смог назвать причину своего противоправного поступка, сославшись на незнание возможных правовых последствий, — заявили в МВД.

Ранее 15-летний гражданин Узбекистана полностью уничтожил автомобиль патрульной службы в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на парковке отдела Госавтоинспекции, расположенной на набережной Обводного канала. По данным правоохранительных органов, подросток действовал по инструкциям кураторов, с которыми поддерживал связь через мессенджер. Он приобрел бензин, облил им служебный автомобиль и совершил поджог.

До этого в подмосковном Одинцово задержан 16-летний школьник, который по указанию украинских мошенников планировал совершить поджог кинотеатра «Юность». Сначала подросток поджег магазин военных товаров на Можайском шоссе, где ущерб от пожара предварительно оценивается в 35 млн рублей. Затем он совершил поджог релейного шкафа.

МВД
полиция
Краснодар
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на предложение по финансированию Украины
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.