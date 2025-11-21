Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика В Краснодаре задержан плюнувший в полицейского подросток

Подросток в Краснодаре публично оплевал сотрудника полиции, чтобы создать контент для социальных сетей, однако его быстро задержали, сообщает МВД. 15-летний школьник разместил запись в интернете, что и помогло найти злоумышленника.

Установлена личность подростка, который оскорбил представителя власти в Краснодаре. Им оказался 15-летний местный житель, который не смог назвать причину своего противоправного поступка, сославшись на незнание возможных правовых последствий, — заявили в МВД.

Ранее 15-летний гражданин Узбекистана полностью уничтожил автомобиль патрульной службы в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на парковке отдела Госавтоинспекции, расположенной на набережной Обводного канала. По данным правоохранительных органов, подросток действовал по инструкциям кураторов, с которыми поддерживал связь через мессенджер. Он приобрел бензин, облил им служебный автомобиль и совершил поджог.

До этого в подмосковном Одинцово задержан 16-летний школьник, который по указанию украинских мошенников планировал совершить поджог кинотеатра «Юность». Сначала подросток поджег магазин военных товаров на Можайском шоссе, где ущерб от пожара предварительно оценивается в 35 млн рублей. Затем он совершил поджог релейного шкафа.