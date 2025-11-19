Подросток сжег дотла патрульный автомобиль по просьбе кураторов

Подросток сжег дотла патрульный автомобиль в центре Санкт-Петербурга и был задержан полицией, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился на парковке отдела Госавтоинспекции на набережной Обводного канала. Установлено, что 15-летний злоумышленник является гражданином Узбекистана, он действовал по наводке кураторов, с которыми общался в мессенджере.

По данным правоохранительных органов, подросток купил бензин, облил им машину, а затем поджег ее. Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС, пострадавших нет. Сам преступник был задержан на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее полиция арестовала двух школьников в ДНР. Их подозревают в подготовке теракта после того, как они попытались поджечь оборудование на железной дороге. По данным следователей, 15-летний подросток из Макеевки вступил в сговор с неизвестным человеком через интернет, который обещал ему денежное вознаграждение за повреждение железной дороги, после чего юноша привлек к делу своего 16-летнего друга.