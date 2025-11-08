Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 16:46

Двое школьников «провалили миссию» с поджогом ж/д и поехали в СИЗО

Двух школьников арестовали за попытку теракта на железной дороге в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух школьников в ДНР арестовали за попытку поджога оборудования на железной дороге, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Одному из подростков за диверсию обещали денежное вознаграждение.

Юноши подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), — сказано в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2025 года неизвестный человек через интернет связался с 15-летним школьником из Макеевки и уговорил его за деньги повредить железную дорогу. Подросток позвал на помощь друга 16 лет.

Юноши взяли спички, гаечный ключ и бутылки с бензином, после чего ночью 29 октября приехали на мотоцикле к месту, где находилось оборудование, управляющее сигналами поездов между станциями Криничная и Макеевка.

Ранее в Подмосковье предотвратили подготовку террористического акта. Силовики задержали 27-летнего жителя Волоколамска. Молодого человека подозревают в приготовлении к теракту по указанию иностранных кураторов.

ДНР
теракты
поджоги
железные дороги
уголовные дела
