Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане При крушении вертолета в Дагестане погибли сотрудники КЭМЗ и бортмеханик

В результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане погибли пятеро человек, включая четверых сотрудников Кизлярского электромеханического завода и бортмеханика воздушного судна, сообщила пресс-служба предприятия. Так, среди жертв трагедии — заместитель генерального директора КЭМЗ по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов.

Помимо него, погиб водитель Ислам Джабраилов, главный конструктор по вертолетостроению и начальник цеха Сиражутдин Саадуев, а также главный инженер-энергетик Сергей Суслов. Бортмеханик Петр Суров был доставлен в медицинское учреждение, однако медики не смогли его спасти.

Вертолет Ка-226, следовавший из Кизляра на базу «Солнечный берег», потерпел крушение в районе поселка Ачи-Су под Избербашем. Изначально сообщалось, что на борту находились семь человек. Один из пострадавших, как писали СМИ, получил ожоги более 90% тела.

Момент катастрофы попал на видео. На кадрах видно, как воздушное судно падает и мгновенно воспламеняется. Предположительно, вертолет начал разрушаться еще в воздухе, поскольку при падении на частный дом у него отсутствовала хвостовая часть.

По мнению генерал-майора Владимира Попова, вероятной причиной аварии могла стать ошибка пилота. Эксперт допустил, что летчик мог попытаться продемонстрировать свои навыки для зрелищности перед туристами. Он также отметил особую опасность полетов в горной местности в осенне-зимний период.